Pobladores de las comunidades de Palian, Vilcacoto y Acopalca bloquearon desde las primeras horas de este lunes 16 de noviembre la carretera que conecta Huancayo con el distrito de Pariahuanca, en protesta por los retrasos en la pavimentación de la vía JU-108.

Los manifestantes denunciaron que los trabajos permanecen inconclusos y que, además, estarían ocasionando daños en las tuberías que abastecen de agua a las comunidades y a sus sistemas de riego agrícola.

Según los pobladores, esta situación perjudica tanto el acceso al agua como las actividades agrícolas, además de dificultar el traslado de personas y productos hacia los mercados de Huancayo.

Exigen explicaciones al Gobierno Regional de Junín

Los vecinos solicitaron que el gobernador regional Zósimo Cárdenas informe sobre el estado actual del proyecto, las causas de los retrasos y la fecha prevista para la culminación de los trabajos.

Asimismo, exigieron a la empresa responsable de la ejecución adoptar medidas inmediatas para solucionar las afectaciones a las redes de agua y garantizar la continuidad de la obra.

El bloqueo mantiene interrumpido el tránsito vehicular en el tramo Vilcacoto–Pariahuanca, afectando a transportistas y ciudadanos que utilizan esta carretera para desplazarse entre las comunidades y la ciudad de Huancayo.

Los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades regionales y de los responsables del proyecto para atender sus demandas.