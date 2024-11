Tras los innumerables casos de violencia familiar y de género, la Comisaría de Familia de Huancayo reveló que los efectivos de dicha dependencia no se abastecen debido a otras actividades que trae como consecuencia la demora en la investigación y diligencias o seguimientos de las denuncias.

Según comenta la técnico PNP Ángela Campos, los efectivos de la Comisaría de la Familia en Huancayo, no siempre llegan a cumplir con las tareas que les son designadas.

“El detalle está en que el personal de la Comisaría de Familia a la par es enviado a trabajos de colegios, estadios, huelgas y otros que hacen que las diligencias de las denuncias por violencia de género o familia se nos hagan un poco pesadas y demoren. “, dijo la técnico PNP.

Frente a esta realidad, Ángela Campos pidió que las comisarías de familia no sigan siendo dependientes de las regiones. “Deberían ser una dirección especializada y no una comisaría dependiente, para que el personal no sea enviado a otras diligencias y cumplamos bien con nuestra tarea”, indicó

Diariamente, la Comisaría de Familia de Huancayo recibe 7 denuncias por violencia familiar y las multas de semana alcanzan a registrar a 9 detenidos por el mismo delito, según datos de la misma institución.

Solo el 20% de las denuncias por violencia familiar o de género siguen al pie de la letra el proceso hasta lograr la sentencia; pero el 80% de los casos son abandonados por las propias denunciantes. “La mayoría de las víctimas optan por regresar con su agresor y uno de los principales motivos es la dependencia económica, por los hijos. Hay que ser responsables en este tema”, dijo la autoridad policial.

En la Comisaría de familia, alcanzan un aproximado de 4 mil requisitos por omisión familiar, los padres que no se hacen cargo de sus hijos y las mujeres víctimas prefieren no seguir con el proceso para que sigan recibiendo la pensión para sus hijos.

Las pericias psicológicas tras una denuncia de maltrato, puede demorar hasta 3 meses por falta de psicólogos especialistas.