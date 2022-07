En junio, el Índice de Precios al Consumidor de Huancayo se incrementó en 0.52%, con una variación acumulada al sexto mes del año de 4.75% y una variación en los últimos doce meses (julio 2021 – junio 2022), de 10.28%, informó el director departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI - Junín), Jhon Zumaeta Delgado.

Panorama

En funcionario manifestó que, el resultado se sustenta en el alza de precios observada en las divisiones de consumo: Transportes (1.14%), Restaurantes y Hoteles (0.77%), Prendas de Vestir y Calzado (0.75%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0.62%), Muebles, Artículos para el hogar (0.58%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0.55%), Salud (0.55%), Bienes y Servicios Diversos (0.51%), Recreación y Cultura (0.43%), Comunicaciones (0.06%). Contrariamente, Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles baja en 0.18%.

Detallado

De acuerdo al informe del INEI, en Transportes subió el precio de gasolina en 7.7%, petróleo diésel 4.3%. Precisamente, en los grifos de Huancayo el precio de los combutibles es el siguiente: gasohol 97 plus cuesta entre S/26.50 a S/27.50; gasohol 95 plus cuesta entre S/25.50 a S/26.30 y de gasohol 90 plus el precio oscila entre S/22.50 a S/23.80.

Cuando en el 2020 el precio del gasohol 97 plus era de S/13.11, del gasohol 95 plus era S/12.54 y del gasohol 90 plus era S/ 11.77. Atrás quedó estos precios, ahora el costo de vida es más alto.

En en este punto también precisar que el pasaje en auto colectivo (urbano e interurbano) aumentó en 3.8%, pasaje en taxi (automóvil) 2.3%. Contrariamente, baja el pasaje en ómnibus interprovincial - 4.6%, gas licuado de petróleo vehicular (GLPV) -0.8%.

Asimismo, en Restaurantes y Hoteles sube los precios de salchipapa 4.5%, jugo de frutas 3.7%, sanguches 3.1%, caldo de gallina 2.9%, pasteles dulces 2.7%, bebidas gaseosas 2.2%, desayuno 2.2%, pollo a la brasa 1.5%, y otros.

Finalmente, en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas subieron los precios de ají pimiento 36.6%, apio 29.2%, choclo 17.3%, espinaca 14.8%, arándanos 14.8%, papaya 14.4%, cebolla china 12.8%, lechuga 11.9%, cebolla de cabeza (roja) 11.0%, uva blanca 9.5%, manzana corriente 8.4%, culantro 7.4%, granadilla 6.5%, uva negra 4.0%, brócoli 3.7%, huevos de gallina3.7%, otros.

Por el contrario, bajaron los precios de piña -14.9%, zanahoria -12.0%, azúcar rubia -10.5%, arveja verde -9.8%, ají amarillo (verde / escabeche) -5.6%, tomate italiano o marsano -5.0%, limón - 4.8%, palta fuerte / mayar -4.6%, zapallo macre -4.1%, bonito -4.0%, haba verde -4.0%, y otros.