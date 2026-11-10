El sarampión ingresó a una fase de transmisión comunitaria en el valle del Mantaro, luego de detectarse contagios sin nexo epidemiológico, es decir, personas que no viajaron a zonas con brotes activos ni tuvieron contacto con visitantes procedentes de esos lugares. La jefa de Epidemiología de la Red de Salud Valle del Mantaro, Hiny Joaquin Mendoza, informó que ya se registran 14 casos confirmados y 13 sospechosos, lo que evidencia que el virus circula entre la población local. Advirtió que las reuniones sociales, festividades patronales y celebraciones como Halloween podrían haber favorecido su propagación.

Parte de los casos se concentra en la población universitaria. La Universidad Continental registra seis contagios confirmados, correspondientes a estudiantes de distintas facultades que, según la especialista, no tenían vínculos sociales directos entre sí. En tanto, la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) reporta dos casos sospechosos de jóvenes que presentaron síntomas después de asistir a reuniones sociales y discotecas. Ante esta situación, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y desarrollan jornadas de vacunación en ambos centros de estudios, dirigidas a estudiantes de hasta 29 años.

De los 14 casos confirmados, dos corresponden a menores de edad y 12 a jóvenes y adultos. Los contagios fueron identificados en los distritos de El Tambo, Chilca, Huancayo y Sicaya, mientras que Huancayo y San Jerónimo registran pacientes sospechosos que esperan los resultados del Instituto Nacional de Salud (INS). La especialista alertó que la llegada de nuevas festividades, como Navidad, podría incrementar la exposición al virus debido a las reuniones y aglomeraciones.

“Una persona infectada puede contagiar hasta a otras 18 y el virus permanece suspendido en el aire hasta dos horas en ambientes cerrados. Además, puede transmitir la enfermedad cuatro días antes de presentar las erupciones cutáneas y hasta cuatro días después de su aparición”, advirtió Joaquin Mendoza. Explicó que los primeros síntomas incluyen fiebre, tos y conjuntivitis, por lo que pueden confundirse con una infección respiratoria común. Los niños, gestantes, adultos mayores, personas con comorbilidades y quienes no cuentan con vacunas son los grupos más vulnerables a desarrollar complicaciones.

Para frenar la propagación, las brigadas de salud instalaron puntos de vacunación en las universidades Continental y UPLA, además de realizar bloqueos vacunales alrededor de las viviendas de pacientes confirmados y sospechosos. Estas intervenciones incluyen la inmunización de sus contactos hasta los 59 años. La Red de Salud Valle del Mantaro exhortó a la población a revisar sus carnés y completar las dosis correspondientes, así como utilizar mascarillas en espacios cerrados y concurridos. Asimismo, recomendó acudir al establecimiento de salud ante síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos o manchas en la piel. Los pacientes sospechosos y confirmados deben cumplir ocho días de aislamiento.