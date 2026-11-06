“Varios especialistas dejaron de atender en el hospital El Carmen, por falta de pago”, aseguraron los familiares de los pacientes pediátricos.

“En el hospital El Carmen, para noviembre no hay otorrino laringólogo que hacía horas complementarias, porque no le pagan. Ahora nos han mandado de referencia a Lima, somo varias madres con nuestros niños, hoy nos atendió solo un cirujano pediatra, cuando mi hijo requiere pasar una consulta con otorrino laringólogo para pasar luego a su terapia del lenguaje”, reclamó Diana Córdova. Las madres llegan de zona lejanas como Pichanaqui y Orcotuna.

reducen horas. El jefe del departamento de especialidades médicas quirúrgicas del hospital El Carmen, Bray Santana Vílchez envió un informe n.° 016 dirigido al director del hospital El Carmen, Christian Matamoros, donde informa que se realizó el requerimiento de médicos y a consecuencia de la no contratación de médicos bajo la modalidad de locación de servicios en la especialidad de traumatología.

Ante la falta de más especialistas, la capacidad operativa se ha visto afectada. Tal es así se que se limita la atención en emergencias, interconsultas, sala de operaciones y visitas médicas.

De otro lado, se contará con traumatólogo las 24 horas, al igual que las fechas 7, 8, 22, 26, 28 y 29 de noviembre. Algunos días solo se programó un turno de 6 horas.

El director del hospital El Carmen, Christian Matamoros respondió que a pedido los recursos al Gobierno Regional de Junín, para la contratación de los especialistas y que no se vean afectados los pacientes. Por el momento, espera una respuesta.