Hicieron disparos y la amenazaron de muerte para quitarle 50 mil soles. La mujer que había retirado 50 mil soles de un banco en Huancayo, fue interceptada por dos delincuentes que iban abordo de una moto. A las 18:20 de la tarde, ocurrió el hecho en las calles Toledo y San Martín en el distrito de Chilca.

La fémina cuya familia tiene una empresa de transportes, tras ser amedrentada con el arma de fuego entregó la casaca donde guardaba el dinero.

Los delincuentes huyeron haciendo disparos al aire, según contaron los vecinos. Policías de la Divincri investigan el atraco. Extrañamente los cacos sabían del retiro de los 50 mil soles.