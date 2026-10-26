Más de 12 mil papeletas por incumplir el Reglamento Nacional de Tránsito impuso la Policía Nacional en Huancayo en lo que va del año. La falta más recurrente es estacionar en zonas rígidas, seguida del uso del celular al volante, el uso indebido de la bocina y la conducción en estado de ebriedad. “A la fecha hay más de 12,000 papeletas impuestas por diferentes tipos de infracciones”, informó la jefa de la Unidad de Tránsito de Huancayo, mayor PNP Kelly Bustamante Barreto, durante las actividades por el Día de la Seguridad Vial.

El problema vial se agrava por la cantidad de vehículos que circulan en calles estrechas y vías de un solo carril. “El parque automotor hoy en día de Huancayo ha colapsado, en realidad, para las calles que tenemos”, advirtió Bustamante Barreto. La oficial precisó que cuentan con 260 efectivos policiales para realizar labores de fiscalización, patrullaje a pie y motorizado, además de campañas de sensibilización para promover el respeto a las normas de tránsito.

Conducir en estado de ebriedad o provocar un accidente por esta causa puede acarrear multas superiores a los S/ 2,700, así como la suspensión de la licencia por tres años o su cancelación definitiva, según las circunstancias. “Son papeletas que pasan los 2,700 soles y, en algunos casos, tienen la cancelación definitiva de la licencia o por 3 años”, precisó la jefa policial. Estas sanciones buscan frenar conductas que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

Además de fiscalizar el tránsito, los efectivos intervienen ante delitos en flagrancia, como hurtos, lesiones y casos de violencia familiar en la vía pública. Respecto a posibles actos irregulares, la mayor aseguró que no registran denuncias por corrupción en su unidad. Finalmente, exhortó a los conductores a cumplir las disposiciones viales: “Si tomas, no manejes; respeta las señales de tránsito, respeta al efectivo policial de tránsito”.