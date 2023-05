El taxista Gerson Salazar Aucatoma relató la pesadilla que vivió en manos de la banda de asaltantes adolescentes, luego que los menores subieron a su vehículo fingiendo ser pasajeros y luego le dispararon en la pierna izquierda para asaltarlo. A continuación su testimonio.

“Ellos me tomaron una carrera en la calle Real y el jirón Pedro Peralta rumbo al barrio Mallqui en la Punta en Sapallanga, eran 4 menores de edad de 15 y 16, dos de ellos tenían arma de fuego y me gritaron ‘ya perdiste, tírate al piso’ yo volteo, me disparan en la pierna y huyen. Yo grité por ayuda y los vecinos salieron y me auxiliaron porque estaban sangrando, me pusieron un torniquete en la pierna, que fue perforada por la bala. Entonces toda la población empezó a salir y los buscaban, uno de ellos al parecer se accidentó y llegó al hospital, querían robar mis pertenencias. La policía los agarró y ya quedan en sus manos, pido justicia, que no salgan, no por el hecho de ser menor de edad los van a dejan libre, ahora no voy a poder trabajar mínimo tengo que estar 10 días con descanso médico”, comentó.