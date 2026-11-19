Dos trabajadores estatales se extrajeron sangre de las venas con jeringas y utilizaron el líquido para escribir mensajes de protesta en pancartas durante la movilización en Huancayo, como parte del paro nacional de 48 horas.

La marcha de sindicatos municipales y universitarios recorrió la ciudad con pancartas de protesta y culminó en una concentración en la plaza Huamanmarca, donde rechazaron las restricciones presupuestales del proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y exigieron respeto a sus derechos laborales.

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Reclamo por sus derechos

Los manifestantes exigen la eliminación de los artículos 23.2 y 32.2, que, según denuncian, condicionan los incrementos salariales acordados mediante negociación colectiva a la aprobación presupuestal del MEF. Isabel Patricia, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNCP, cuestionó la propuesta de limitar la CTS a 750 soles, pues muchos servidores perciben casi el sueldo mínimo, en medio del alza del costo de vida que reduce su poder adquisitivo.

Los gremios advirtieron que radicalizarán sus medidas de fuerza si el Congreso aprueba las disposiciones cuestionadas, por lo que no descartan iniciar una huelga nacional indefinida.