Tras dos años de vivir con temor e intensa angustia, una mujer clama por justicia, luego de enterarse que el sujeto que la habría intentado asesinar, fue capturado por agentes de la comisaría de Huancayo. El mes de abril del año 2022, Teófila C.Q. fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, con heridas punzo cortantes que le provocaron en el cuerpo y el cuello, cinco cortes que pudo acabar con su vida, aparte de los golpes que recibió en el rostro.

La víctima contó que el que hizo este ataque fue Julián Fortunato Raymundo Cárdenas (57), quien desde ese momento se mantuvo fuera del ojo de las autoridades y no acudió a las audiencias que convocaba el Poder Judicial.

La tarde del último lunes, mediante un operativo de control de identidad, Raymundo Cárdenas fue capturado por policías de la comisaría de Huancayo, en la esquina de los jirones Huancas y Piura, en la ciudad Incontrastable.

“He esperado dos años buscando justicia. Hoy me acabo de enterar que este sujeto (Julián) fue capturado por la policía y vine para exigir que no lo suelten. Quiero que me ayuden para que se haga justicia”, contó la víctima.

Durante estas exigencias que realizaba Teófila, frente a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, ubicado en el complejo policial de Millotingo, fue atacada por otra mujer que sería familiar del detenido. Los agentes, lejos de detener a la parte agresora, le recomendaron a la víctima que acuda a la comisaría de EL Tambo, para presentar su denuncia.

“Me dijeron que ellos no ven esos temas acá, pero me golpearon con algo en la frente, cuando estaba en la esquina”, acotó la agraviada. Las diligencias continúan.