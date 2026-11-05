¡Ayuda para volver a casa!. Tres familias de Junín viven el drama de la repatriación, sus seres queridos que viajaron a Estados Unidos e Italia para mejorar su situación económica, perdieron la vida.

Los deudos realizan diveras actrividades para reunir 50 y 70 mil soles que se necesitan para repatriar los restos de Harol Garcia Lopez (35), Ignacio Ártica Ríos (51) y Edwar Armas Orihuela.

Congoja

Hace cinco años, Harold Garcia López, dejó su natal Huancayo para viajar a Estados Unidos. El 31 de octubre conversó con su madre Jaqueline Lopez. Dos días después se conoció que Harold, quien estudió comunicaciones en Huancayo, falleció al parecer en un accidente de tránsito.

Ahora los deudos desconsolados tratan de reunir el dinero. Cualquier ayuda a la cuenta del BCP: 35594215362068 CCI: 00235519421536206869 o al Yape: 912177770 de Alexis Garcia. “Lo recordamos por su amor a la música, a la literatura, a la fotografía, al arte”, escribieron los dolientes.

En Italia, falleció Ignacio Ártica Ríos, sus familiares realizan una pollada solidaria este sábado 7 de Noviembre en la Av. Eternidad S/N. 24 de Junio en Chupaca. Cualquier apoyo al Yape: 981445359 o a la cuenta BCP: 38000860605060. Los familiares de Robert Armas Orihuela de Chupaca, también necesitan ayuda para trasladar los restos de Estados Unidos.