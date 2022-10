MIRA ESTO: Menor de solo 11 años es víctima de violación grupal en Huancayo

Los astutos delincuentes sorprendieron a los policías y les dispararon. El suboficial de primera Rubber Manuel Paucar Alanya (39), del Grupo Terna, cayó abatido en la carretera al recibir un impacto en la cabeza. El teniente PNP Tom Denis Pérez Cristóbal (32) (Dirección de Inteligencia), falleció en la clínica Zárate, con impacto en el abdomen. Ni el chaleco antibala lo salvó.

El ataque ocurrió a las 18:10 horas en el anexo de Chamisería, en la vía que une Pariahuanca con Huancayo. Los policías, Jorge Gonzáles Gómez (42) del Gopar, resultó con una herida de bala en el brazo y Gerson Fernández Montalván (34), salvó de morir de milagro pues un proyectil le rozó el ojo derecho.

Ambos heridos fueron trasladados al hospital Carrión de Huancayo. Fue el agente Gerson Montalván que disparó a los delincuentes e hirió a Ronald Ismael Mariñas Palacios (31) de Piura, en la pierna derecha. Tras el enfrentamiento, en el interior del auto se halló una pistola, otra a 50 metros, 3 celulares. Según la Policía se trataría de unos 5 a 7 maleantes que pretendían atracar a un empresario que venía de Pariahuanca, aunque en un comunicado se menciona que se trata de presuntos traficantes de droga.

“Aprovecharon la noche”

Fueron 14 los policías que se desplazaron a Chamisería para el operativo de identificación, según refirió el general PNP Gregorio Villalón Trillo. “Aprovecharon la oscuridad para sorprender al personal policial”, comentó el jefe de la Sexta Macro Región Policial, tras lamentar la muerte de dos policías en un enfrentamiento.

Villalón Trillo, refirió que un equipo de policías de homicidios llegará de Lima a Huancayo para investigar el asesinato de los dos policías. Asimismo, dijo que las pesquisas continúan para atrapar a los facinerosos.

“por qué, Dios, me quitaron a mi hijo”

Contener el llanto de ver a unos desconsolados padres clamar el nombre de su hijo asesinado, fue imposible. “Por qué me has dejado, papito; por qué, Dios, me quitaron a mi hijo”, decían los padres del teniente de inteligencia, Tom Pérez Cristóbal. Ayer, antes de que el oficial fuera trasladado a LIma, sus colegas en Huancayo le rindieron un homenaje.

El teniente Tom Pérez Cristóbal hasta antes de ser cambiado a Lima en el 2021 y 2020 trabajó en Huánuco en comisarías y unidad de Tránsito, donde el lo recuerdan como un oficial líder y correcto. En tanto, los restos del suboficial Rubber Paucar Alanya se velan en su casa de la calle Las Retamas en Cajas Chico.