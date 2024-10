Hasta los exteriores de la oficina de Sedam Huancayo, llegaron alrededor de 30 ciudadanos de diferentes zonas de Huancayo y El Tambo con recibos en mano y completamente indignados por el sorpresivo incremento en la facturación del último mes. ”El mes pasado pagamos S/36 y así fueron meses anteriores pero este mes viene el triple, tengo que pagar S/97. Todo mi barrio está en la misma situación. Para mí esto es una forma de robo”, dijo molesto Kevin Mucha.

Por otro lado, Juliana Pérez, residente en el AA.HH Justicia, Paz y Vida (El Tambo), aseguró que hizo el pago para salir del problema, pero advirtió que no va a dejar pasar la situación que califica como “robo”. “Nosotros no tenemos medidor, pagué antes por dos meses que debía por medio de un agente. Este recibo que me llegó está por casi S/200 y no registra el pago anterior que hice. De lo que tenía que pagar S/120 viene ese monto, es un abuso, me he endeudado”, dijo la madre de familia.

Por su lado, el Gerente Comercial de Sedam Huancayo, Tulio Baltazar, aseguró que revisarán de manera personalizada cada uno de los casos que llegaron a formalizar sus quejas con el fin de identificar cuál sería el motivo del incremento en la facturación. “Cada caso es particular, vamos a analizar y verificar en el sistema para dar respuesta y solución a los usuarios”, dijo Baltazar.