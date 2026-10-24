Un viaje familiar terminó en tragedia luego de que dos adultas mayores, naturales del distrito de Sincos, provincia de Jauja, perdieran la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57+100 de la Carretera Central, cerca del sector de Tornamesa, en el distrito de San Bartolomé. El choque múltiple también dejó nueve personas heridas.

Las fallecidas fueron identificadas como Epifania Quinto Chávez, de 71 años, y Doménica Torres Huamán, de 70, ambas procedentes del anexo de Aramachay. Según información preliminar, viajaban con sus familiares desde Jauja hacia Lima para participar en la celebración de un cumpleaños en Villa María del Triunfo.

De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, una camioneta colectiva Toyota RAV4, de placa B2D-277, que circulaba de Lima hacia Huancayo, habría intentado adelantar a un camión cisterna en una curva, invadiendo el carril contrario. Esta maniobra habría provocado una colisión frontal contra el automóvil de placa W1T-008, en el que viajaban las víctimas. El camión cisterna también terminó involucrado en el accidente.

Producto del impacto, las dos mujeres quedaron atrapadas entre los restos del automóvil y fallecieron en el lugar.

Heridos fueron trasladados a hospital de Chosica

Entre los afectados se encuentran Santiago Torres Gómez, de 70 años, esposo de una de las víctimas; Marcelo Mucha Gómez, de 50; y Jair Daniel Bonifacio Vásquez, de 24, conductor del automóvil, cuyo estado de salud fue reportado como delicado.

En la camioneta colectiva también resultaron heridas las hermanas Olga Quispe Vílchez (41), Carmen Quispe Vílchez (53) y Flor de María Quispe Vílchez (47), naturales de Huancavelica.

Asimismo, se reportó que Patricia Ramos Aguirre (25), Juana Ramírez Isla (55) y el conductor de la camioneta, Paholo Anderson Espinoza Espíritu (35), sufrieron lesiones.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital José Agurto Tello de Chosica, donde recibieron atención por politraumatismos y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.