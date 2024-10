Desesperación, pánico y terror es lo que se vivió dentro y fuera del penal de Huamancaca Chico, en Chupaca, desde la noche del último martes hasta la mañana de ayer. Más de 2 mil reos que se encuentran en este establecimiento penitenciario imploraban por ayuda para sofocarlas llamas que terminaron con la vida de 5 personas, afectando a más de 140 internos, consumiendo dos talleres y llenando de humo tóxico las celdas del pabellón “C”.

“Cerca de las 10:00 de la noche de ayer se escucharon gritos desesperados, pidiendo ayuda. Al salir a la azotea vimos que se quemaba el pabellón “C” y, los internos se habían subido a los techos tratando de escapar del incendio. En este lugar no tenemos ni señal para llamar a los bomberos y no sabíamos cómo apoyarlos”, contó Elizabeth Garay.

Tras la primera alerta, llegaron los bomberos de las compañías de Huancayo y El Tambo junto a 6 cisternas, ambulancias y carros asistenciales, además de 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de Turno y ambulancias de contingencia del SAMU.

Tras un arduo trabajo lograron sofocar las llamas, en ese trabajo se halló los cuerpos de las cinco víctimas mortales que fueron identificados como: Fernando Pusari Ponce Bernabe, Marcelo Mendoza Huamán, Roger Jhoselyn Cucho Meza, Segundino Almonacid Aguilar y Enrique Pariona Carlos.

“Este año iba a cumplir su condena y ya iba a salir. Estaba trabajando en el área de la cocina”, contaron los familiares de Roger Cucho.

Entre los heridos fueron identificados: Alcides De la Cruz Huamán, Alejandro Mendoza Canturin, Anlly Jean Pier Vásquez Benites, Antonio Yangali Ignasio, Gilver Dacio Hinostroza Pérez, Jhon Oré Uscañe, Julio Bernardino Cox Sánchez, Junior Rondinel Pérez, Leonardo Aguirre Ramos, Magno Taipe De la Cruz, Michael Hilarión Cerrón Pérez, Ramón Quispe Mayhua y Melani Namuche Meza, la última es voluntaria de los Bomberos de Huancayo.

Desesperación afuera del penal

La mañana de ayer, cientos de personas abarrotaron los exteriores del penal de Huamancaca, exigiendo información sobre la salud de sus seres queridos.

“Vengo desde Tarma. Anoche me enteré que se estaba quemando el penal y, ahora no sé nada de mi hijo que está en el pabellón C”, contó una de ellas.

“Hoy en la mañana me enteré que se había incendiado. Mi hijo está dentro y, nos contaron que hay muertos”, temo lo peor”, dijo otra de ellas.

“¡Queremos que nos informen de los muertos y heridos!”, continuaban gritando.

Por su parte el jefe de la Región Policial Junín, general PNP Danilo Vera Carbajal, detalló que los agentes realizaron forados en las paredes del pabellón 2 para evacuar a los reos.

“De los heridos, todos fueron dados de alta y retornaron al penal. Se está realizando las diligencias para los fallecidos”, detalló Vera.