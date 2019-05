Ingeniero y su familia que iban en camioneta salvan de morir al chocar con patrullero

Síguenos en Facebook

A las 07:40 horas, una familia iba camino a la escuela y los policías estaban cerca de un local donde se realizaba un evento por el Día de la Policía Femenina.

A esa hora en los jirones Ica y San Martín, la camioneta de placa W3B-581 con cuatro ocupantes fue impactada por el patrullero de placa PL- 21669 (PE-401). Por el violento choque en la llanta posterior, la unidad particular, que era conducida por el ingeniero Juan Alfaro Espinoza (39), quedó con las llantas hacia arriba.

Los testigos socorrieron a los 4 ocupantes de la camioneta que estaban atrapados. Curiosamente, la unidad policial, al cabo de unos minutos ya no se encontraba en el lugar de los hechos.

LAMENTAN. Según el parte policial, el suboficial Agustín Salomé Antialón (44), dijo que el otro vehículo cruzó intempestivamente y no pudo esquivarlo. Sin embargo, el ingeniero Juan Alfaro, quien es atendido en la clínica Bilbao, junto a su esposa Vanessa Carrión Villazana (36) y sus hijos Daniela (8) y Rodrigo (6), que salvaron de morir, contó su verdad.

“Yo no estaba corriendo, el patrullero ni siquiera frenó, me dio en un punto clave. Lo que me indigna es que los policías de ese patrullero no nos auxiliaron, simplemente se fueron”, comentó.

Pesquisas. El general PNP Alejandro Oviedo, dijo que se investiga el caso. Testigos refieren que el patrullero iba a excesiva velocidad.