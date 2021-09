De los 160 expedientes fiscales que tiene Vladimir Cerrón en su contra uno de ellos pasó a etapa de juicio oral: el caso de reforestación de la margen derecha del río Mantaro donde se acusa a Cerrón por el delito de malversación de S/ 2 880 088 en su primera gestión.

Junto con él, son investigados Henry López Cantorín, ex gerente general; Julio Matos Gilvonio, ex gerente de Planeamiento y Presupuesto; Estela Baldeón y Ofelia Ríos Pacheco ex sub gerentes de Presupuesto; William Acosta Laymito, ex sub gerente de Presupuesto y Tributación; Ulises Panez Beraún, ex gerente de Recursos Naturales y Rocío Bonifacio Aliaga, ex sub gerente de Recursos Naturales.

Los motivos

La tesis de la fiscal Mary Huamán del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción es que, a pesar de que la norma lo impedía, Cerrón y sus funcionarios modificaron el presupuesto del proyecto de reforestación para la construcción del polémico puente Comuneros en 2012. De los 3 millones que disponían ese año, tomaron 600 mil soles. Asimismo, destinaron S/ 2 280 088 para nueve proyectos que la gestión de Perú Libre pretendía ejecutar. El proyecto integral de reforestación disponía de un presupuesto total de 29 millones de soles; finalmente nunca se culminó.

La pena que solicitan

La fiscal solicitó 2 años y 11 meses de pena privativa de libertad contra el líder de Perú Libre y sus ex funcionarios. Asimismo, una reparación de S/100 mil de manera solidaria entre los acusados. La defensa de Cerrón estuvo a cargo de conocido abogado Luis Mayhua.