​Investigan a policía municipal por video de ‘cobro de cupos’ a ambulantes

Síguenos en Facebook

Una policía municipal fue grabada por unos comerciantes, cuando supuestamente realizaba el cobro de cupos a los vendedores ambulantes en el jirón Cajamarca.

En el video que grabaron, se puede ver a la agente de contextura gruesa y con el uniforme azul característico de la Policía Municipal, cuando recibe una bolsa de una señora vestida de blanco. L uego la agente municipal se acerca a otra ambulantes a quien también le hace la supuesta entrega de un dinero que habría sido recaudado. Los comerciantes dijeron que esta sería una práctica usual y pidieron sanción.

El vídeo llegó a manos del gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Huancayo, Dany Luján, que manifestó que emitirá un informe al procurador para que proceda con la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Asimismo, demandó el reordenamiento de la Policía Municipal indicando que en reiteradas oportunidades se les había advertido que no debían incurrir en cobros indebidos, pero al parecer no habría entendido y por lo tanto asumirán drásticas medidas a partir de la fecha. “No vamos a permitir actos de corrupción, pero pedimos que los ambulantes no caigan en esos cobros”, acotó.