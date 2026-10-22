Los pobladores del distrito de Acolla, en la provincia de Jauja, enfrentan una crisis por el desabastecimiento de agua potable que se prolonga desde inicios de esta semana. La interrupción del servicio perjudica a cientos de familias, establecimientos comerciales, instituciones educativas y dependencias públicas.

Una de las situaciones más preocupantes se registra en la institución educativa Inca Garcilaso, donde docentes y trabajadores administrativos deben trasladarse diariamente varios kilómetros hasta el centro poblado de Yanamarca para conseguir agua.

Con ollas, baldes y otros recipientes, el personal educativo busca garantizar la preparación del desayuno y almuerzo de los escolares, así como mantener las condiciones básicas de higiene en los servicios higiénicos del plantel.

Esta situación también viene afectando parcialmente las actividades educativas, debido a que los docentes deben destinar parte de su tiempo a conseguir el recurso indispensable para el funcionamiento del colegio.

Municipalidad responsabiliza a obras provinciales

Frente a los reclamos de la población, la Municipalidad Distrital de Acolla emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que atribuyó la interrupción del servicio a los trabajos de construcción realizados en la calle Tiwinsa y el jirón Independiente, en el sector del Tercer Cuartel.

Según la comuna distrital, estas obras son ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Jauja y habrían continuado sin solicitar la autorización correspondiente. La municipalidad de Acolla negó tener responsabilidad directa en el desabastecimiento y aseguró que viene realizando gestiones para restablecer el suministro de agua potable lo antes posible.

Mientras tanto, los vecinos exigen una solución inmediata, debido a las dificultades que enfrentan para desarrollar sus actividades cotidianas y garantizar las condiciones de salubridad en viviendas, colegios y establecimientos de salud. Hasta el momento, no se ha precisado una fecha para la normalización del servicio.