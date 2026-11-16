El tránsito en la Carretera Central, en el tramo La Oroya–Jauja, quedó restringido desde la mañana de este lunes 16 de noviembre debido a una protesta de pobladores del distrito de Pancán y transportistas que cubren la ruta Jauja–Huancayo.

La medida de fuerza comenzó aproximadamente a las 8:30 a. m. en el sector Miraflores, distrito de Paccha, a la altura del punto conocido como «La Pachamanca», donde los manifestantes colocaron buses atravesados en la carretera para impedir el paso de vehículos.

Como consecuencia, decenas de unidades de carga pesada y transporte interprovincial permanecieron varadas en ambos sentidos de la vía.

Los pobladores de Pancán reclaman el cumplimiento de proyectos pendientes en su distrito, principalmente la ejecución y culminación de las obras de agua y desagüe en la vía JU-103.

A la protesta se sumaron conductores y empresas de minibuses que prestan servicio entre Jauja y Huancayo, quienes paralizaron sus actividades en rechazo al incremento del precio de los combustibles, que aseguran afecta sus costos de operación.

Pasajes llegaron a S/20

La suspensión del servicio de cústeres provocó una reducción de la oferta de transporte público entre ambas ciudades. Ante esta situación, algunos conductores de autos colectivos elevaron sus tarifas hasta S/20 por pasajero en la ruta Jauja–Huancayo.

La medida afectó a estudiantes, trabajadores y otros usuarios que necesitaban desplazarse hacia sus centros de estudio y labores.

Según los reportes iniciales, el tránsito continuaba restringido en el sector mientras los manifestantes esperaban la intervención de las autoridades para atender sus demandas y establecer una mesa de diálogo.