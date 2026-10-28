Un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un camión dejó un conductor herido y daños materiales de consideración la mañana de este miércoles 28 de octubre, en la Carretera Central, tramo La Oroya–Jauja.

El choque por alcance se registró alrededor de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 73, a la altura del centro poblado de Ullusca, distrito de Parco, cuando ambas unidades circulaban en dirección de Lima hacia Huancayo.

Los vehículos involucrados fueron un camión Isuzu de placa W7V-761, conducido por Kenny Ebeel Murga Tapia (32), y un bus Mercedes-Benz de la empresa de transportes Turin Tours Perú, de matrícula A0K-959, manejado por Jhony Germán Chipana Carrera (65).

Según la versión preliminar del conductor del camión, un vehículo que transitaba delante de su unidad habría frenado repentinamente para recoger pasajeros, obligándolo a disminuir la velocidad. Segundos después, el bus interprovincial impactó contra la parte posterior del camión.

Producto de la colisión, el conductor del ómnibus resultó lesionado, mientras los pasajeros vivieron momentos de tensión debido a la fuerza del impacto. También se reportaron personas con molestias leves, aunque no se precisó su número.

Conductor fue evacuado al hospital de Jauja

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría de Jauja acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias.

El chofer del bus, Jhony Chipana Carrera, fue trasladado al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, donde recibió atención médica. El médico de turno, identificado como Sánchez, le diagnosticó policontusiones.

Ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración, cuya magnitud será determinada mediante las evaluaciones correspondientes.

Las unidades y los conductores quedaron a disposición de la dependencia policial para continuar con las investigaciones y establecer las circunstancias y posibles responsabilidades del accidente.