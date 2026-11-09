Un joven de 18 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó sin prestarle auxilio. El accidente ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre en la Carretera Central, a la altura del anexo de Viscap, distrito de Ataura, provincia de Jauja.

La víctima fue identificada como Emanuel Leonardo Gómez Bravo (18), natural del distrito de Yauyos, quien caminaba por el borde de la carretera cuando fue embestido violentamente por una unidad que todavía no ha sido identificada.

Según las primeras investigaciones policiales, el accidente se produjo alrededor de las 9:00 de la noche, en el kilómetro 81+350 de la Carretera Central, margen izquierda.

Producto del fuerte impacto, el joven salió proyectado fuera de la vía y terminó tendido boca arriba en un terreno agrícola, aproximadamente a siete metros de la calzada. El conductor involucrado abandonó el lugar sin auxiliarlo.

Policía busca identificar al conductor que huyó

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría de Jauja y de la Policía de Carreteras de Acolla acudieron al sector para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias.

También se solicitó la intervención de especialistas de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), quienes estarán a cargo de las pericias para esclarecer las circunstancias del atropello.

Posteriormente, la fiscal Tania Chanca Huaroc, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Jauja, participó en las diligencias de levantamiento del cadáver y dispuso su traslado a la morgue para los procedimientos correspondientes.

Al momento del accidente, Emanuel Gómez vestía una chompa roja, un buzo negro y zapatillas amarillas.

La Policía Nacional inició las investigaciones y acciones de búsqueda para identificar al vehículo involucrado y ubicar al conductor que escapó tras el fatal atropello.