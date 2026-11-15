Ocho comunidades del Valle de Yanamarca (Jauja) iniciarán un paro indefinido este lunes 16 de noviembre desde las 00:00 horas. La medida incluiría el bloqueo total de la Carretera Central en la ruta Jauja–Tarma–Selva Central, lo que afectaría el tránsito vehicular.

Protestan por la paralización de la obra vial de acceso al distrito de Marco (CUI 2498793), financiada por el Gobierno Regional Junín, que lleva un 70 % de avance y debió entregarse en octubre. También exigen atención ante el recorte presupuestal del canal de riego Yanamarca–Tunanmarca y otras obras inconclusas que afectan a escolares y transportistas. (CE)

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Exigencia

La protesta exige al Gobierno Regional de Junín (GORE) la culminación del asfaltado de la avenida Jauja, en el tramo comprendido entre el empalme de Pachascucho y la plaza principal de Marco. Según el informe técnico presentado en asamblea, la obra de tres kilómetros registra un avance físico del 70 %, pero los trabajos de colocación de la carpeta asfáltica, correspondiente al 30 % restante, permanecen paralizados.

Los dirigentes señalaron que la ausencia de maquinaria y personal en la zona motivó la radicalización de la protesta, pese a los compromisos de reinicio asumidos por funcionarios regionales. El alcalde de Marco, Jhossmel Hilario Fabián, afirmó que suspenderán el paro únicamente cuando la empresa retome los trabajos e instale la planta asfaltadora. Además, descartó aceptar mesas de diálogo.

Se sumaron a la medida las comunidades de Pomacancha, San José de Pomacancha, Acolla, Concho, Tunanmarca y Pachascucho. Pancán también confirmó su participación, aunque exige adicionalmente transparencia sobre la obra de agua y desagüe de la J.U. 103.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán la medida hasta obtener acciones concretas para atender sus demandas.