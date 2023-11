La jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en Junín, Imelda Montoro, explicó a detalle todas las deficiencias en el manejo de los residuos sólidos del botadero El Porvenir, en El Tambo. Aunque el alcalde distrital y sus regidores se esfuercen en negarlo, dicho lugar no maneja bien la disposición final de la basura. Además, el espacio se está acabando y los botaderos existirán hasta el 2025. Esta es la versión del lado fiscalizador.

¿Se está desarrollando un correcto tratamiento de residuos sólidos en el botadero de El Tambo?

En términos generales, la preocupación en El Porvenir es el manejo de lixiviados. Hemos identificado pozas con deficiencias, sus infraestructuras están resquebrajadas. No hay drenaje adecuado de los lixiviados, por lo tanto, se están acumulando en ciertas zonas y esto genera contaminación del suelo, pueden ir a fuentes de aguas cercanas y puede ser fuente de generación de vectores como moscas; también de olores. Adicionalmente, es uno de los distritos más grandes de Junín, genera una gran cantidad de residuos sólidos. No hay una segregación de los residuos orgánicos para reducir y hacer más eficiente la disposición en esta área degradada, por lo tanto, otra preocupación es el espacio, el tiempo de vida que pueda tener esta área degrada. Ya se amplió en las partes laterales. Estamos viendo que primero se habilite, eso significa que se impermeabilice el suelo, el tendido de ductos para recolectar los lixiviados, que se generen chimeneas para la eliminación y quemado de gases. Esto en mención de los que señala la norma, la 1278 y adicionalmente para prevenir los impactos ambientales.

Han ido 4 veces a inspeccionar, eso quiere decir que ¿las observaciones que les han hecho a los de la MDT no han sido subsanadas o son nuevas observaciones?

Un poco de ambas cosas. Como te comenté, este año se ha evidenciado un área nueva lateral. Hemos pedido que primero se habilite esta área para que se pueda disponer. Un segundo aspecto son las observaciones que aún no están siendo subsanadas por parte de la municipalidad, como el manejo de lixiviados y el tema de la construcción de las chimeneas. Y lo que estamos exigiendo a la municipalidad es que pueda presentar su plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. En este instrumento ellos deben sostener cuáles son las acciones que van a desarrollar para el cierre en el corto plazo del botadero.

Lo que han señalado los regidores es que El Tambo no está realizando bien la disposición final de su basura. ¿La población debería preocuparse?

En el entorno hay viviendas, pero no adyacentes al botadero; sin embargo, la cantidad de residuos que genera representa un alto riesgo ambiental si no es bien manejado, en cuanto a generación de lixiviados. Nuestra preocupación ahora es la capacidad que tiene el área degradada porque ya no hay un área adyacente, lateral que pueden disponer a menos que habilite el área de valorización de residuos orgánicos que sí está en la otra parte lateral del botadero. Ya no se puede ir ampliando los botaderos, estamos en un proceso de cierre de los mismos, sería ir a contracorriente que las municipalidades en el caso de El Tambo y también de Huancayo estén ampliando sus botaderos cuando sabemos que ya estamos a un año del cierre de los mismos.