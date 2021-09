El jefe de la Sexta Macro región policial Junín - Huancavelica, Roger Arista, descartó que su institución esté brindando resguardo al Secretario Nacional de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. “Solo el gobernador regional y el presidente de la Corte Superior de Justicia son las dos únicas autoridades que tiene derecho al resguardo policial personal, con cuatro efectivos de manera permanente y al interior de ellos se organizan los servicios y es el jefe de Seguridad de Estado que hace el control directo...No me compete a mi no me compete ni al siquiera al jefe de región hacer esas coordinaciones, para eso tenemos al jefe de Seguridad del Estado”, dijo.

De otro lado indicó que cada unidad de la PNP tienen sus propios mecanismos de control, “No obstante hay protocolos generales que se debe cumplir, todo ello es materia de investigación, la documentación sobre el particular están en Inspectoría”, indicó, también agregó: “No puedo pronunciarme al respecto pues puedo viciar el proceso”.

Roger Arista señaló que los policías no pueden tener militancia política mientras están en actividad. “Quiero dejar constancia que la Policía Nacional del Perú no brinda seguridad al doctor Vladimir Cerrón por cuanto él no es autoridad en ejercicio de sus funciones con derecho a esta protección”, reiteró. También aseguró que se ha puesto a disposición de su comando para las investigaciones.

