El excandidato a la alcaldía de Huancayo, Julio de la Rosa Luján, acaba de ser designado como nuevo funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De la Rosa fue además uno de los gestores de esta institución, pero también un crítico tenaz de la millonaria campaña que llevó al alcalde provincial Dennys Cuba a la alcaldía. Sobre estos temas habla en esta entrevista.

MIRA ESTO: Notifican a youtuber Jhon Machuca por ingresar a la masa glacial del nevado Huaytapallana

¿Por qué aceptó el cargo, no es una gestión que esté muy bien reconocida?

En principio, quiero agradecer al alcalde que haya tenido la generosidad de pensar en mi persona para asumir una función tan específica y tan técnica y que es la que me ha permitido salir a varios lugares. Para mí es un gusto trabajar en un tema tan especializado y en Huancayo.

Le preguntaba el motivo. ¿Por qué aceptó este cargo en una gestión no tan bien vista?

Estoy asumiendo esto despercudido de cualquier mezquindad de índole política, aquí hay una agenda exclusivamente técnica.

Hasta las elecciones usted fue muy crítico con “la naranja” que es el movimiento con el que ganó el alcalde, sobre todo por el financiamiento. Nadie sabía ni nadie sabe de dónde salió tanto dinero para Zósimo Cárdenas y Dennys Cuba. ¿Qué pasó?

Estamos en otra agenda, en una agenda más técnica. Los temas políticos, en este momento, no son la prioridad. Cuando uno es funcionario público está sometido a un conjunto de normatividades del estado donde inclusive esos temas de agenda se tratan fuera.

O sea, ¿se le está olvidando lo crítico que era solo mientras está en el cargo?

Lo que creo es que Huancayo requiere buenos servicios, que las actividades que realice el gobierno local tengan la adecuada solvencia, los proyectos igual, eso requiere de un buen manejo de la política fiscal y la política tributaria es parte de ello.

Vuelve a una institución que usted y un grupo de personas fundaron. ¿Cómo la está encontrando?

Ahora no tengo el 100% de la información, pero fundamentalmente creo que hay mucho por hacer y hay talento aquí. Sé de ello, lo que hay que hacer es generar las políticas para que todo el mundo sienta la oportunidad de trabajar y de desarrollar su talento en servicio de la población. Creo que sí se requiere un programa de mejora continua, sí se quiere mejorar aspectos tecnológicos, de la administración tributaria, es evidente que se requiere eso y que eso esté orientado al servicio del ciudadano.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín: 100 mil productores fueron afectados debido al estrés hídrico

En un momento de crisis económico, ¿ qué planea hacer para aumentar la recaudación?

Es preocupante. No solo en la recaudación de los tributos locales sino también nacionales que ha venido cayendo en una contracción. Estamos en una recesión técnica, no recesión declarada pero sí técnica. Casi un semestre que no crece el PBI y a nivel de los gobiernos locales también hemos visto que en Lima metropolitana hay 18 municipalidades que han reducido su recaudación. Hay preocupación, pero también hay la fortaleza del huancaíno, las ganas de estar en una sociedad con mejores servicios.

¿Este cargo no va a ser su calvario si es que piensa postular en las próximas elecciones?

No, en realidad estamos viniendo premunidos de toda mezquindad y segundo venimos con la intención de cumplir estrictamente la normatividad, pero priorizando a la población. No es que vamos a parar la mano y no firmamos nada, hay que tomar decisiones, pero priorizando el bien común.