El dirigente del Partido Aprista Peruano y ex ministro Jorge del Castillo, llegó a Huancayo para conmemorar los 90 años de la revolución de Trujillo y para impulsar el proceso de inscripción del APRA. En entrevista con Correo, puso en duda el distanciamiento del presidente Pedro Castillo y el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón. Además, tuvo duros calificativos para este gobierno.

“(...) si hubiera votado por Pedro Castillo se me caería la cara de vergüenza, no sabría donde esconderme por elegir un gobierno ladrón e incompetente(...) cuatro gabinetes 60 ministros, manejado por Cerrón como un títere y esta separación que han hecho eso es bamba, eso no es verdad”

También refirió que este gobierno tiene dos funestas vertientes la primera que no están capacitados y ha pasado un año y solo se rota la misma gente esto unido a una concepción económica estatista donde la corrupción evidente.

“Si no renuncia, el Perú seguirá bajando llegará el momento en que la cosa eclosione (..) ojala este hombre se ilumine la mente y diga vamos a buscar una salida política inteligente(...) Castillo le hace más daño al país por dejarse manejar, él es el presidente y no Cerrón y este como es natural, él trata de sacar la mayor ventaja posible, total el puso el nombre (...) la mayor ventaja se expresa en ministerios, gobernaciones, subprefecturas y otros” refirió.

“Cerrón dice lo invito a que renuncie a PL y el otro renuncia, ojo, pero bajar ministros, pero no apoyo la vacancia (..) están luchando cupos de poder, es un gambito” dijo.