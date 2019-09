​Joven ebrio muerde la pierna a policía para evitar que lo detengan

Síguenos en Facebook

A un sujeto ebrio que hace poco salió de la prisión, no se le ocurrió mejor idea que morderle la pierna a un policía para evitar ser capturado, luego de que fuera arrestado por hurtar 100 soles a un taxista. En la avenida Giraldez y el jirón Amazonas, Carlos Moscoso Guillermo (27), a las 01:00 horas, abordó un taxi y cómo el conductor le quiso cobrar adelantado, el pasajero lo amenazó con un cuchillo.

RETIENEN. Según la denuncia, el presunto maleante cogió el dinero que tenía el taxista, antes de escapar rompió la pantalla del autoradio. Sin embargo, no contó que el agraviado Saúl Rojas Medina (26), corriera hasta la comisaría para pedir apoyo al suboficial José Martínez Ravichagua, quien alcanzó al sospechoso en las calles Ferrocarril y Puno. El sospechoso amenazó al agente con un peine, luego quiso sacar de su mochila otro objeto, siendo reducido por el efectivo Martínez. Furioso, Carlos Moscoso quien tenía signos de ebriedad, se abalanzó sobre el policía para morderle la pierna derecha (a la altura de la entrepierna). A pesar del dolor, el agente pudo enmarrocar al implicado en hurto agravado y violencia y resistencia a la autoridad. Al ser interrogado Carlos Moscoso, dijo que esperaría la llegada de su abogado. Los custodios de la Seincri PNP mencionaron que el intervenido anteriormente estuvo preso en el penal por tentativa de homicidio. “Le dije que me pague adelatado, se puso terco, me aventó un celular. Le pedí que se baje y sacó un cuchillo”, relató Saúl Rojas.

ASISTEN. Hasta la noche de ayer, Carlos Moscoso seguia detenido por dos delitos. El policía lesionado fue asistido en el hospital.