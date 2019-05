Huancaína que se gana la vida conduciendo un camión se reúne con la reina Letizia de España (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tiene 26 años y a su corta edad y su origen humilde, en estos momentos Guisela Martínez se reúne en el Palacio Real de Madrid, con la reina Letizia de España, junto a otras 5 mujeres, cuyas historias de emprendimiento dan una lección al mundo. Guisela Martínez viajó a Europa para participar de un conversatorio “Mujeres excepcionales: el valor de una oportunidad” que trata sobre el emprendimiento femenino y la reducción de la brecha de género.

La historia de Guisela Martinez es excepcional pues ella es conductora de un camión con el que transporta carbón y lo distribuye a 15 distritos de Huancayo. La joven narró sus difíciles inicios en su empresa aunque ahora –afirmó- se siente totalmente integrada en un sector ejercido principalmente por hombres. Destacó que pudo salir airosa en este emprendimiento gracias al apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA en Per, que el dio la posibilidad de acceder a un crédito para comprar ese camioncito con el que desarrolló su negocio. Después de una evaluación responsable, David Rafael, su asesor comercial, apostó por su fortaleza y ganas de salir adelante y le ayudó a financiar su Ford de 1978 con el que ahora transporta y vende el carbón.

“Gracias a mi camión, que se llama ‘Belleza’, he podido crecer en mi negocio y salir adelante. Con lo que he podido ahorrar estos cinco años que estoy con Financiera Confianza, ahora he abierto mi propio negocio de fabricación de ladrillos artesanales, que aún es pequeño”, dice Guisela, quien ahora anhela con un camión más grande para llegar a otras regiones.