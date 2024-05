Neurocirujanos del hospital Daniel Alcides Carrión realizaron una cirugía de alta complejidad pionera en la columna vertebral a una joven huancavelicana de 24 años, con una malformación congénita arterio - venosa en la médula espinal. Realizaron un innovador procedimiento que permite abordar condiciones de la columna con mínima invasión, que le permitirá volver a caminar a la joven.

Luisa Raymundo Ortiz, es una joven universitaria de 24 años, de la ciudad de Huancavelica, que radica en la ciudad de Huancayo por estudios. Desde hace tres meses una malformación congénita en la médula espinal comenzó a manifestarse. Después de acudir a diversos centros médicos, en el hospital Carrión la paciente, fue sometida a minuciosas pruebas, que iniciaron con una resonancia magnética y el uso del Arco en “C” para llegar a un diagnóstico más exacto.

La cirugía duró 3 horas y estuvo liderada por el neurocirujano Jhensen Buendía, de la mano del Dr. Carlos Amaro, el Dr. Ramiro Coasaca y el Dr. Cristian Aguilar quienes utilizaron tecnología de imagen avanzada, para visualizar de forma precisa de la zona afectada, y facilitó la corrección del problema con mínima manipulación de los tejidos circundantes. La operción fue exitosa y serán complementadas con terapias física al paciente.

La paciente, agradeció a los neurocirujanos que atendieron su caso “Hace 3 meses atrás sentía debilidad en la pierna izquierda y pies, ya no podía subir escaleras y me cansaba por lo cual fui a las clínicas para encontrar solución y sólo “invertía” pero fue en el hospital “Daniel A. Carrión” que logré el diagnóstico y la intervención quirúrgica que hoy me permite contarles” dijo la paciente.