Jueza niega pedido de libertad para Vladimir Cerrón y llama la atención a su abogado

Síguenos en Facebook

El breve momento de alegría que tuvieron los militantes de Perú Libre desapareció luego de que el Poder Judicial declarara inadmisible el pedido de suspensión de la pena que presentó la defensa del gobernador de Junín Vladimir Cerrón Rojas. Con esta decisión queda por sentado que el líder de Perú Libre continúa prófugo de la justicia y con una orden de prisión por 4 años y 8 meses. El caso deberá esperar a que la Sala de Apelaciones programe la audiencia y recién allí ver si es que la sentencia es revocada o no.

CONFUSIÓN. Previo a esta resolución, la situación de Cerrón estaba en el limbo. Mientras unos creían que ya podía volver al gobierno, otros decían que aun estaba de licencia, algunos criticaban la decisión de la jueza de retroceder y aquellos sospechaban de un “arreglo bajo la mesa”. Medios a nivel nacional, incluso, informaron que la prisión se había suspendido y Cerrón Rojas volvía triunfante al Gobierno Regional de Junín. Ninguna era verdadera.

Incluso la Policía no había recibido ninguna disposición u orden para dejar de buscar al gobernador de Junín.

MINISTERIO PÚBLICO. Previo a la emisión de la resolución, el fiscal superior coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Ramón Vallejo Odría, ya había determinado que no podían retirar la orden de prisión a Cerrón así por así y sin notificar al Ministerio Público.

“La sentencia ordena la ejecución inmediata. Eso no se puede cambiar mientras la misma juez no integre su resolución y en consecuencia, a mérito solamente del recurso de apelación no podía haberse modificado. Se alteraría si se interpreta que esta resolución consesoria de la apelación dispusiera también que se va a suspender la ejecución de la carcelería. La jueza tendría que notificar al Ministerio Público esa nueva disposición para que el Miniterio Público pueda hacer valer algún recurso. Una vez emitida la sentencia ya no se puede modificar”, detalló.

Una fuente de Correo muy cercana al gobernador se refirió al caso en el mismo sentido. “El término efecto suspendido solo se refiere a la inhabilitación y al pago de la reparación civil y eso todo abogado lo sabe”, detalló.

Todo quedó zanjado cuando ayer al mediodía se conoció la resolución N° 18 de la jueza Susan Carrera. “Declarar inadmisible la solicitud del abogado Hoover Oscar Gutierrez Huamán para proceder a ejecutar lo resuelto en la resolución N° 17 oficiándose a las dependencias que tomaron conocimiento de la sentencia condenatoria y suspender la ejecución de la pena impuesta en la sentencia condenatoria”, señala el documento.

SANCIÓN. Y añade algo más. Responsabiliza al abogado de Cerrón de esta desinformación sembrada en toda la población. “Recomiendo al abogado Hoover Oscar Gutierrez Huamán a fin de que tener la diligencia debida al momento de presentar sus escritos para evitar retraso en la remisión del expediente al Superior Jerárquico y generar incertidumbre y falsas expectativas en los sentenciados”, agrega la resolución advirtiéndole que la próxima será sancionado.

Y es que fue dicho abogado, quien además recibe una remuneración del Estado como asesor de Cerrón, el mismo que informó sobre esta resolución con “efecto suspendido” y pretendió notificar a las dependencias correspondientes para detener la búsqueda del gobernador de Junín, el alcalde de Huancayo y los dos ex funcionarios buscados.

Quien se sumó a esta desinformación fue el gerente regional Wider Herrera. Incluso ya había dado plazos para que la jueza firme “una resolución” que le permitía a Cerrón pasear libre por las calles. Todas estas versiones fueron enterradas.

Por otro lado, Vallejo señaló a Correo que un plazo mínimo para que la resolución llegue a Sala y esta pueda poner hora y fecha para la audiencia es de un mes. Durante estos días será el vicegobernador Fernando Orihuela quien siga al mando de la gestión regional.

OJO. Cabe resaltar que ahora “la pelota” está en la cancha de la Sala de Apelaciones pues la jueza Carrera ya no puede intervenir.