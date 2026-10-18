Tras conocerse los resultados oficiales de la ONPE al 100% y haber obtenido el segundo lugar con casi 70 mil votos, el economista Julio De La Rosa agradeció a la población huancaína por el respaldo en las ánforas el domingo 04 de octubre, en su postulación a la alcaldía de la provincia de Huancayo.

“Con mucho cariño y esfuerzo logramos gestar una candidatura a Huancayo para este proceso electoral, que ha sido uno de los mas sentidos, porque nos ha permitido conectar con muchos ciudadanos de la zona urbana y rural, que terminaron optando por nuestra propuesta de gobierno”, señaló.

Llegada

Asimismo, precisó que “durante el proceso electoral no solo expusimos nuestras ideas para Huancayo, sino que también escuchamos mucho a la población, llegamos a varios sectores, por eso tenemos claro que lo que reclama el huancaíno son mejores condiciones y oportunidades, para su adecuado desarrollo personal, familiar y profesional”.

“La población metropolitana quiere calles sin huecos, buenas veredas, espacios públicos con áreas verdes, para la recreación activa y pasiva, una ciudad en la que sea agradable vivir y no se normalice la convivencia con la basura, como en el caso de Pilcomayo y El Tambo, el abandono y la inseguridad”, expresó De La Rosa.

“La provincia reclama buenos servicios de agua potable, desagües tratados, drenaje pluvial y con un sistema integral de transporte eficiente y digno”, indicó,

Posteriormente agradeció a los ciudadanos que votaron por su propuesta a Huancayo y los instó a seguir. “Mi profunda gratitud a la población huancaína, especialmente los mas de 68 mil ciudadanos que votaron por este servidor, están en mi corazón, les pido que sigan con la convicción de que si es posible gestar un gobierno libre de hipotecas, donde la prioridad sea la calidad de vida y el bienestar de todos los que trabajamos por esta hermosa provincia”, finalizó.