El fenómeno El Niño está cada vez más cerca y en Junín se han identificado 625 locales educativos vulnerables, según informó el coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Roger Contreras Matamoros.

El funcionario señaló que, del total, 224 locales presentan riesgo alto por movimientos en masa o huaicos, 79 por inundaciones y 16 por el fenómeno El Niño. Además, 20 locales tienen riesgo muy alto por movimientos en masa y siete por inundaciones.

Contreras Matamoros explicó que son 20 instituciones educativas del nivel inicial las que presentan alto riesgo, lo que expone especialmente a los niños más pequeños.

En primaria, 103 planteles registran riesgo muy alto por inundaciones y movimientos en masa. Entre los locales vulnerables hay construcciones de ladrillo y concreto, pero también de adobe y quincha y serían estos los más expuestos a sufrir los embates d ela naturaleza.

La información fue elaborada en el marco del Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que declara en emergencia varios distritos del país, incluidos los de Junín, ante el peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

El coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de la DREJ precisó que el programa presupuestal prioriza la prevención mediante la identificación de colegios vulnerables, la socialización de información y la coordinación con el Ministerio de Educación y las entidades responsables de responder ante emergencias. Como antecedente, mencionó la instalación de aulas tipo domo tras el colapso de ambientes escolares por los sismos en el sur del valle del Mantaro, sobre todo en el distrito de Chongos Bajo.

Demanda de atención

Sobre el tema, el secretario nacional de organización del Sutep, Héctor Sinche, advirtió que la cifra se locales declarados como vulnerables se queda corta

“Son más de 1,500 instituciones educativas de la región las que tienen problemas de infraestructura y carecen de servicios básicos. Las lluvias en la Selva Central y el valle del Mantaro podrían provocar inundaciones y perjudicar tanto a estudiantes y docentes”, alertó el dirigente.

Por ello, demandó al Gobierno central destinar recursos y ejecutar obras para mejorar los planteles. Anunció que el magisterio acatará un paro nacional para exigir mayor presupuesto.

“La brecha nacional en infraestructura educativa asciende a S/ 180 mil millones, mientras que el Estado invierte apenas S/ 6 mil millones“, señaló.

Días atrás, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, Walter Oré Ramos, informó que 52 instituciones educativas de la provincia resultaron afectadas por los sismos y necesitan financiamiento para su reconstrucción y mantenimiento, pero los recursos aún no están asegurados. Para evitar afectaciones al alumnado, las clases culminarán el 4 de diciembre.