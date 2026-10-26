Las municipalidades de Junín mantienen una baja ejecución del presupuesto destinado a prevenir desastres ante el fenómeno El Niño. El gerente regional de Control, Víctor Lizárraga, informó que la Contraloría emitió más de 40 servicios de control preventivo y detectó que hay municipios en Jauja que solo ejecutaron el 1,3 %, mientras que en distritos de Satipo no se supera el 25 %.

“Hay presupuesto, hay una partida, la 068, que está destinada para la prevención y para enfrentar los desastres naturales como el fenómeno El Niño, pero no están ejecutando cuando a estas alturas ya debieron estar al 100%”, advirtió.

El funcionario alertó, además, que varios municipios no cuentan con almacenes adecuados para conservar los bienes destinados a emergencias.

“En Perené no hay un registro ordenado de los productos adquiridos. En Tarma, el almacén funciona en el segundo piso de un puesto del Mercado Modelo, sin ventilación ni condiciones mínimas. Mientras que en Chanchamayo y Satipo hay maquinaria inoperativa para atender posibles huaicos y bloqueos de vías”, informó Lizárraga. “No tienen maquinaria para ejecutar el movimiento de masas. Si ocurre un huaico, se va a interrumpir la vía; esa sí es una dejadez total”, cuestionó.