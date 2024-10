La situación de la educación rural es preocupante, todavía no se han reducido las desigualdades entre las instituciones educativas de las zonas rurales con las que están en zonas urbanas, principalmente hay déficit en infraestructura. “Hay muchas necesidades, y esto es por la falta de apoyo del Gobierno Central, existe insuficiente presupuesto para atender a las instituciones educativas del área rural en cuanto a infraestructura; tenemos II.EE. declaradas en emergencia hace muchos años, y no ha cambiado mucho el panorama”, manifestó la especialista de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Esther Gonzalo Limaymanta. En la región Junín hay 3543 II.EE. rurales en inicial, primaria y secundaria de la Educación Básica Regular (EBR). Son 1540 II.EE. de inicial, 1572 de primaria y 421 de secundaria; a estas cifras se suman las II.EE. de Educación Básica Alternativa (EBA).

Carencias

La IE n° 30001-265 de la comunidad de Tonkichari, Río Tambo, Satipo, es solamente un cuarto de madera que alberga a 24 estudiantes y tiene una sola docente. No tiene agua, no tiene desagüe; los niños corren el riesgo de caerse al silo que han construido, ya que no tiene muro; y mucho menos llega el internet. “Peor aún, no hay carreteras adecuadas, el ingreso a la II.EE. es con dificultad y la maestra lo hace para seguir educando. Es así que hay II.EE. en zonas rurales en precarias condiciones”, comentó.

Hace un mes en promedio, la Contraloría evidenció que los estudiantes de nivel inicial y primaria de la IE n° 30020 en Pucará reciben clases en el patio escolar expuestos a la intemperie. Las aulas presentan techos y paredes con grietas profundas, rajaduras extensas y filtraciones de agua, situación que hace imposible su uso y pone en grave riesgo la integridad física de 217 alumnos y sus docentes. Estos casos no son aislados en la región, donde otras II.EE. enfrentan problemas similares de infraestructura deficiente, especialmente en zonas rurales. “Ni las UGEL, ni la DREJ tienen presupuesto para resolver el déficit de infraestructuras educativas. Lo que sí es recibir las solicitudes de los directivos de las comunidades educativas y trasladar el pedido a las autoridades correspondientes. Lo que se pide es más presupuesto al Gobierno Central para mejorar las condiciones de las II.EE. rurales”, precisó.

Competencias

De acuerdo a la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes (ENLA) 2023, solo el 20 % de los alumnos del 4to grado de primaria de las II.EE. rural alcanzó un nivel satisfactorio en matemáticas, mientras que el 31,8 % está previo al inicio, es decir, los estudiantes no han logrado los aprendizajes esperados.

“El Ministerio de Educación (Minedu) aplica las evaluaciones a los estudiantes, y precisamente los que estudian en II.EE. rurales o de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) son los que menos logros óptimos obtienen. También necesitamos que los docentes estén preparados y/o capacitados, así como los que integran la comunidad educativa y acompañen a los estudiantes en los logros de sus aprendizajes”, remarcó.

El Minedu da capacitaciones virtuales a los docentes, pero hay algunos que no tienen conectividad por estar en áreas rurales y, por ende, no fortalecen sus competencias. “Como DREJ, lo que estamos haciendo es dar capacitaciones a los especialistas de educación de las 13 UGEL, y ellos lo trasladan a los docentes de las II.EE. rurales. Esto culminará en diciembre”, aseguró. Añadió que también vienen cumpliendo con el desempeño de soporte pedagógico a los docentes multigrado del ámbito rural que al 30 de setiembre superó el 100 %. “Tampoco todo está mal, estamos trabajando para que los menores reciban la misma calidad de enseñanza que en una II.EE. urbana”, finalizó.

