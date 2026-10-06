La Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) oficializó la Directiva N.º 021-2026-GRJ/DREJ-DGP, mediante la cual se establecen las orientaciones y disposiciones complementarias para la reprogramación del Año Escolar 2026 en las instituciones educativas públicas y privadas de la región. Esta medida responde a la declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente ante las intensas lluvias generadas por el Fenómeno El Niño (D.S. N.º 124-2026-PCM).

Medida ​

Según lo dispuesto por la DREJ, las clases concluirán el próximo 4 de diciembre de 2026. Para garantizar que no se reduzcan los días lectivos exigidos por el Ministerio de Educación, se determinó que se suspendan las vacaciones del 12 al 16 de octubre y que estos días continúen como días lectivos presenciales regulares con estudiantes. Esta semana de vacaciones pasará a diciembre.

​En el caso de aquellas escuelas que no lleguen a cumplir sus días lectivos al 4 de diciembre, las direcciones escolares deberán consensuar con la comunidad educativa y el CONEI el desarrollo de estrategias pedagógicas complementarias, pero sin sobrecargar a las familias ni exponer a los menores a situaciones de riesgo. Asimismo, los directores de los planteles educativos tienen plazo hasta el 7 de octubre para remitir la nueva calendarización reprogramada a sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

​La normativa, firmada por el director de Gestión Pedagógica de la DREJ, Alberto Enrique Pinto Vila, precisa que la prioridad primordial es salvaguardar la seguridad, salud e integridad de la comunidad educativa sin perjudicar el cumplimiento del piso mínimo de 160 días lectivos y 30 días de gestión previstos para situaciones de emergencia.

Por último, los directores cuyas infraestructuras sufran colapsos, daños estructurales severos o incomunicación por desbordes de ríos o huaicos deberán efectuar el reporte inmediato mediante el aplicativo móvil “Alerta Minedu” para el cual deberán suscribirse a través de www.gob.pe.