El Consejo Regional de Junín tiene previsto debatir y aprobar hoy el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Gobierno Regional, documento que ya cuenta con opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), suscrita por Cecilia del Pilar García Díaz.

Sin embargo, su contenido genera cuestionamientos debido a que registra como ocupadas 484 plazas, entre ellas las correspondientes a seis trabajadores fallecidos y cerca de 18 servidores cesados, incluido el exgerente regional Roy Gonzales Mayta, quien habría dejado de laborar a inicios de año.

observaciones. Entre los fallecidos que todavía figuran en el documento se encuentran Mateo Palomino Palomino, Susana Laureano Privat, Gina Sanabria de Ortega, Arístides Santiago Canchumani y Gino Ruiz Pachas y Piñas Vargas Reymundo. Incluso, una de las personas consignadas habría fallecido en 2019.

Con observaciones

Al respecto, la consejera Kelly Flores reconoció que existen observaciones por información desactualizada, pero explicó que el levantamiento de datos corresponde al periodo 2023-2024.

Sostuvo que corregir integralmente el documento antes de su aprobación podría retrasar el procedimiento durante varios años más, considerando las dificultades para alcanzar acuerdos con los sindicatos y obtener la validación de Servir.

Precisó que las observaciones serán incorporadas en el dictamen y deberán subsanarse dentro de un plazo establecido.

Asimismo, indicó que alrededor de 60 trabajadores han presentado un memorial porque no estarían considerados correctamente en el CAP.

La aprobación también es esperada por más de un centenar de trabajadores repuestos mediante mandato judicial, quienes buscan acceder a derechos como seguro de EsSalud y beneficios de ley. Algunos perciben sueldos menores al mínimo.