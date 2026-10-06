El mapa político que dejan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín no tiene un solo color. El conteo de la ONPE muestra a Podemos Perú en el primer lugar de la elección regional, con 29,241 %, seguido por Alianza para el Progreso (APP), con 27,126 % , y Renovación Popular, con 16,568 %.

Atrás aparecen Batalla Perú, con 11,385 %, y Juntos por el Perú, con 5,923 % %. El dato corresponde al 96,929 % de votos contabilizados al momento consultado. Una de las principales características de esta elección es que el voto de Junín está territorialmente dividido. Pero en el caso de las provincias, la fotografía cambia

En Huancayo

El principal bolsón electoral de Junín al 99,116 % de actas contabilizadas, muestra una ventaja de Podemos Perú con 30,907 %, seguido de APP con 21,710 % y Renovación Popular con 15,938 %. Con casi la totalidad de las actas procesadas, el voto de la provincia que concentra buena parte del electorado regional se inclina hacia la organización que también encabeza el cómputo regional.

Selva Central

Aquí se exhibe otra correlación. En Chanchamayo, APP alcanza 33,530 %, mientras Podemos Perú llega a 18,232 % %. Y en Satipo, con 99,116 % de actas contabilizadas al último corte consultado, APP alcanza 33,931% y aparece primero, seguido de Batalla Perú con 18,473 %.

El valle del Mantaro

También aparecen diferencias. Jauja registra a APP en el primer lugar con 29,999 % %, apenas por encima de Podemos Perú, que alcanza 26,680 %.

El mismo patrón se observa en otras provincias. Concepción presenta a Renovación Popular en primer lugar con 26,692 %, mientras APP obtiene 21,682 % y Podemos Perú 9,619 % %. En Chupaca, Renovación Popular alcanza 26,429 %%, seguida por APP con 24,185 % y Podemos Perú con 21,425 %.

En Tarma, en cambio, Renovación Popular toma la primera posición con 27,343 %, seguida muy de cerca por Podemos Perú, con 26,885 %. En la provincia de Junín, APP obtiene 35,967 % y supera a Podemos Perú, que registra 27,596 %. Y en Yauli, el resultado introduce una cuarta fuerza en el mapa: Progresemos aparece primero con 25,942 %, seguido de Perú Primero con 19,493 %, Podemos Perú con 18,936 % y APP con 15,599 %. Ambos resultados figuran con 100 % de actas procesadas en el corte consultado.

Los de mayor votación

Así, el mapa provincial de Junín puede parece dividirse en cuatro partidos políticos: Podemos Perú domina Huancayo; APP encabeza Chanchamayo, Jauja y Junín, Satipo, Renovación Popular lo hace en Tarma, Concepción y Chupaca; mientras Progresemos aparece primero en Yauli.

El dato revela una elección territorialmente fragmentada. El partido que encabeza la región no necesariamente lidera en todos sus principales espacios electorales. Junín no votó de manera uniforme: cada corredor, cada provincia y cada territorio está aportando una pieza diferente al nuevo tablero político que dominara la región y provincias para los próximos cuatro años.

Y el mapa todavía está en movimiento. La propia ONPE ha señalado que sus resultados se publican conforme avanza el procesamiento de las actas, por lo que las posiciones pueden modificarse mientras continúa el cómputo, las diferencias son estrechas en varios territorios.