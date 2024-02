El Gobierno Central emitió el Decreto Supremo n.º 016-2024-PCM y declaró en emergencia a 96 distritos de 15 regiones por impacto de daño a consecuencia de las intensas lluvias. De ese total, 8 distritos pertenecen a la región Junín. En las zonas señaladas las precipitaciones han ocasionado el desborde de ríos, derrumbes, deslizamientos, granizadas, huaicos (aludes), entre otros fenómenos naturales. Por ende, “causaron daños a la vida y salud de la población, así como a sus viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, red de agua potable, infraestructura pública de salud y de educación”.

Medida

Se trata de los distritos de Perené (Chanchamayo), Chupuro y Santo Domingo de Acobamba (Huancayo), Marco, Masma Chicche y Paca (Jauja), Mazamari (Satipo) y Tarma.

En el decreto se lee que, “la emergencia se prolongará durante 60 días y se tomó porque la magnitud de los daños reportados demanda la adopción de medidas urgentes para ejecutar acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

Ante este panorama, las medidas serán realizadas entre los gobiernos regionales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diez ministerios, entre ellos de Salud, Vivienda, Transportes, Interior y Defensa. Deberán entregar bienes y servicios a los distritos declarados en emergencia.

Sobre ello, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín (GRJ), José Vásquez, manifestó que se solicitó la declaratoria de los distritos de Acolla, Marco, Paca, Janjaillo y Tunanmarca, puesto que a fines de enero se registró 45 viviendas dañadas y más de 600 viviendas afectadas a consecuencia de las lluvias. “Pero hay autoridades que no han registrado la información correctamente en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD), por ende solo se logró la declaratoria de Marco, Masma Chicche y Paca en Jauja. Se exhorta a los alcaldes a contar con personal capacitado en el SINPAD y en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN); también que tengan sus planes de contingencia con presupuesto y cuenten con maquinaria”, resaltó.

José Vásquez, dijo que, “se habían solicitado la declaratoria de emergencia de 69 distritos por peligro inminente ante intensas lluvias, esto basado en el escenario de riesgo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) pero fue denegado”.

Atención

Dio a conocer que en las emergencias ocurridas, han brindado ayuda humanitaria y maquinarias. En Huasahuasi, habrá una excavadora para la descolmatación del río (2 kilómetros y medio). En Mazamari, igual, se envió una excavadora y se encontraron los cuerpos de una familia. En Mito, Aco y Chambara, habrá 2 volquetes y un cargador frontal para realizar trabajos de rehabilitación, entre otros sectores.

Finalmente, aseveró que, “hay autoridades que no atienden las emergencias en sus distritos, no han realizado la limpieza de las cuentas y canales. No tienen ni almacenes, ni presupuesto para dotar de gasolina a las maquinarias”.

