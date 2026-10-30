Las declaratorias de emergencia por el fenómeno de El Niño y el déficit hídrico en Junín no llegaron acompañadas de recursos adicionales.

“Las dos declaratorias de emergencia que tenemos, tanto la del déficit hídrico como la del fenómeno de El Niño, han sido otorgadas, pero sin recursos. Quiere decir que el gobierno local o regional debe redistribuir sus fondos para poder atender”, explicó Douglas Monroe, director regional de Agricultura. Añadió que, por encargo del gobernador regional, identificaron una alternativa en el Decreto de Urgencia 010, relacionado con Obras por Impuestos (OxI).

“Según lo que tenemos entendido, el presupuesto que tiene el Gobierno Regional en obras por impuestos es de S/ 1 800 millones. Es un monto considerable; esperamos que con el sector agropecuario tengamos al menos más de S/ 200 millones para poder atender esta emergencia”, manifestó. El funcionario precisó que ya remitieron 93 fichas para gestionar el financiamiento: 76 corresponden a trabajos de descolmatación y las restantes contemplan la adquisición de insumos agrícolas y pecuarios.

Por su parte, el gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Percy Tiza, señaló que la región cuenta con aproximadamente S/ 5 millones para atender emergencias, pero estos recursos ya están distribuidos en distintas necesidades.

La falta de financiamiento adicional también fue cuestionada por el director regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, quien señaló que las declaratorias por déficit hídrico, cambio climático y el fenómeno El Niño no garantizan recursos para las regiones. “Lastimosamente no llegan presupuestos, lo único que te dicen esas resoluciones es que se hagan modificaciones presupuestarias con el mismo presupuesto que tiene el gobierno local y regional”, expresó.

Yáñez advirtió que las emergencias ambientales requieren una atención prioritaria y recursos específicos, debido a que sus consecuencias pueden comprometer distintos sectores. “Nuestros ecosistemas, si no están saludables, lastimosamente nos van a pasar la factura en el tema del recurso hídrico, en el tema de la salud y sobre todo también en la seguridad alimentaria”, sostuvo, al señalar que el deterioro ambiental también puede afectar la dinámica económica del país.