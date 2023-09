Para determinar la cantidad de asentamientos humanos o similares pendientes de formalización, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), realizará estudios de diagnóstico de la informalidad para definir los pueblos en los que podrá intervenir. A nivel nacional, incluirá a 128 distritos en 14 regiones, además se estima la intervención en 1 212 posesiones informales, entre las que están asentamientos humanos, centros poblados, caseríos, pueblos jóvenes, etc. De ese total, en la región Junín se intervendrá en 4 distritos: Huancayo (Huancayo), Perené (Chanchamayo), Huertas (Jauja), y Ahuac (Chupaca).

Estudio

En la jurisdicción, en conjunto se realizará estudios del diagnóstico de informalidad en 100 posesiones informales, entre asentamientos humanos, centros poblados, pueblos jóvenes, entre otros.

Asimismo, se estima que, en estos 4 distritos, habría un promedio de 20 990 lotes que aún no cuentan con título de propiedad. Es así, que este estudio permitirá definir la cantidad real y si son factibles o no de que Cofopri inicie el proceso de formalización de la propiedad para la generación de títulos de propiedad. “Este trabajo permitirá conocer la brecha de informalidad predial existente en estos distritos priorizados”, manifestó el director ejecutivo de Cofopri, Manuel Montes Boza.

Requisitos

Detalló que, entre los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como posesión informal factible de iniciar el proceso de formalización, están: contar con una antigüedad de posesión anterior al 31 de diciembre de 2015, no estar ubicados en zonas de riesgo no mitigable, no ocupar zonas reservadas o protegidas, y no tener un proceso judicial en trámite.

“Con la información recopilada, Cofopri podrá diseñar las estrategias de intervención. Servirá para la planificación de acciones propias al inicio del proceso de formalización y agilizará los procesos conducentes al saneamiento físico legal de las posesiones informales donde sea factible la formalización”, finalizó.

