La intensidad de radiación solar fue aumentando en los últimos días en la ciudad. De acuerdo a información emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Huancayo registra índices de radiación ultravioleta (IUV) por encima de 15, ubicándose en la categoría “extremadamente alta”.

El médico dermatólogo del hospital Daniel A. Carrión, Percy García Romero, informó que la piel sin ningún tipo de protección puede tolerar solo hasta el índice 3 de la IUV y en un máximo de 9.

consecuencias. Entre las enfermedades que suelen darse con la exposición a la radiación UV, están las que afectan a la piel y a la vista. “La quemadura solar, envejecimiento y adelgazamiento de la piel, así como manchas oscuras o blancas son ocasionadas por la exposición; pero los más delicados son los casos de cáncer de piel, cataratas y carnosidades en la vista que llevan a cegueras”, mencionó el médico dermatólogo.

Los casos de cáncer

El dermatólogo explicó a Correo el proceso por el que pasa la piel hasta presentar un cáncer severo.

“La radiación UV se divide en tres: A, B y C. La C no pasa de la capa de ozono. La B es la que produce las quemaduras solares, éstas se manifiestan con enrojecimiento ampollas o hasta fiebre, aparente este daño mejora en el lapso de un mes, pero el daño interno que se produce en el ADN del queratinocito (célula de la piel) se queda como cicatriz y la siguiente quemadura por el sol se suma a la anterior y los daños se van sumando generando el cáncer de piel”, explicó.

Por otro lado, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro (IREN), informó que el cáncer de piel se ubica entre los cinco tipos de cáncer más diagnosticados en la macroregión, siendo Junín la región que registra más casos a nivel nacional con 430 casos nuevos en los últimos cinco años.

“Al mediodía es que se registra mayor índice de radiación, la mayor consecuencia en el cáncer de piel que se divide en tipo melanoma y no melanoma, siendo población de Huancayo, Satipo y La Merced con más casos”, detalló el médico jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro, Luis Tello.

prevención. Los especialistas recomiendan tomar medidas naturales y farmacológicos para evitar daños en la piel.

Usar sombrero con 20 centímetros de ala, lentes oscuros o con filtros UV para proteger los ojos, usar ropa manga larga para cubrir por completo la piel, usar sombrillas y fomentar la plantación y preservación de los árboles que generan sombra y produce el oxígeno.

Entre los cuidados farmacológicos, los especialistas señalaron que los protectores solares (ya sea en crema, gel o lociones) pero deben ser con un factor de protección solar mínimo de 30, procurando que las marcas sean dermatológicamente probadas.

El médico del IREN Centro, hizo un llamado a directivos y docentes de instituciones educativas, a que insistan en que los estudiantes acudan con sombreros para evitar sobreexposición.

Según su reporte, el IREN Centro en los últimos cinco años diagnosticaron a un total de 603 pacientes con cáncer de piel provenientes de toda la macroregión (Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco) y solo en el año 2024, registró 119 casos nuevos.

El caso más joven es el de un paciente de 24 años de edad, atendido en el hospital Carrión; mientras que, las edades con mayor índice de diagnóstico son los adultos mayores de 61 años a más.

Ante la presencia de lunares que van creciendo o con características distintas a los lunares comunes, deben acudir a un especialista.

“Todo lunar debe ser seguido y si tenemos muchos lunares, sangran o cambian de forma, es un signo de alarma para acudir de manera inmediata a un especialista”, finalizo Luis Tello.