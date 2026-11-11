Las lluvias, de noviembre y diciembre todavía están por debajo de sus valores normales y no aseguran que mejore la producción agrícola en el Valle del Mantaro, ya que aún son insuficientes para garantizar la humedad del suelo agrícola, afirmó el especialista de agronomía del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Junín, Sergio Beteda Camarena.

Según la alerta del Senamhi, también se prevé la ocurrencia de un nuevo veranillo, entre la quincena de noviembre y primera semana de diciembre.

QUÉ CULTIVAR. El especialista recomendó a los productores iniciar la siembra de tubérculos como la papa, en noviembre. Los granos como cebada, trigo, quinua y maíz (San Jerónimo punta roja), se pueden instalar cuando las lluvias estén establecidas en el mes de diciembre.

“En la región Junín el riesgo climático es muy alto y con el Fenómeno del Niño es más complicado aún. En los últimos 10 años, el inicio de las lluvias es irregular y es a partir de la quincena de diciembre que están más establecidas. Los años 2023, 2024 y 2025 hubo buena lluvia. De cada 3 años, por lo menos, durante dos años habrá escasez”, explicó.

En Junín, el maíz choclo, fue el cultivo más afectado. Con las heladas de octubre, se estima que son más de mil hectáreas dañadas, precisó Sergio Beteda. Mientras, los productores han vuelto a resembrar y se espera que para febrero y marzo mejoren las condiciones.

El especialista, también indicó que el cultivo de la papa se vio afectado en su producción normal que era para el mes de octubre. Otros afectados por la falta de condiciones óptimas son los cultivos de largo periodo como el tarwi y la linaza. Las lluvias normales para noviembre son de 70 litros por metro cuadrado, pero en la actualidad los valores son debajo por lo esperado.

En enero, febrero y marzo, los acumulados de lluvia son mayores, que en otros meses, pese a que la escasez persiste.