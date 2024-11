De enero a setiembre del 2024, el Programa Aurora registró que 2009 menores de 0 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia física, psicológica y sexual en la región Junín. “Los efectos en los menores que sufren de violencia en el hogar en el ámbito educativo es que tienen bajo rendimiento escolar, el cutting que va en aumento, faltan constantemente a clases, llegan con moretones, se tornan sumisos, o por el contrario se muestran rebeldes y cometen actos de indisciplina en las instituciones educativas. Hay dos figuras, primero que replican lo que les pasa en la casa con otros compañeros, y segundo que otros se vuelven sumisos y llegan a ser víctimas del bullying”, manifestó la especialista de Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Karin Valentín.

Panorama

Ante este panorama, remarcó que durante noviembre se masificará el uso del protocolo 6 que es para la atención de casos de violencia familiar y dar cumplimiento al Decreto Supremo n°004-2018 y ayudar a que las niñas, niños y adolescentes se liberen de la violencia en el hogar. “Este protocolo indica que la II.EE. tiene que intervenir respetuosamente de los derechos de los menores en casos de violencia, es decir, si el director tiene conocimiento de que el menor es víctima de violencia física, psicológica y sexual, tiene que notificar a familiares que no sean los agresores y/o notificarlo a las autoridades correspondientes. Incluso el Centro de Emergencia de Mujer (CEM) tiene que ser notificado para que la menor que es víctima reciba atención integral”, señaló.

Agregó que en un hogar con violencia, alcohol, drogas y otros, el menor tendrá una condición distinta a otros. “Exhortamos a los padres y madres a brindarle a sus hijos entornos seguros, de amor y comprensión. Ello se verá reflejado en un buen desempeño académico y tendrá estabilidad emocional adecuada. Les pedimos educar a sus hijos con respeto y esto pueda ser replicado en las II.EE.”, remarcó Karin Valentín.

A su vez, recomendó a los padres y madres a prevenir la violencia en el hogar, a adoptar estilos de crianza democráticos, estilos de crianza que permitan el desarrollo integral de los hijos en el hogar, que permitan el desenvolvimiento, a adquirir habilidades socioemocionales que los hagan enfrentar la vida de forma idónea. “La disciplina no es violencia, lo mismo para los padres que no deberían golpear y/o insultar a los menores. Pedimos que en las II.EE. no exista un trato humillante, lo mismo en los hogares”, dijo.

Actividades

Del 04 de noviembre al 29 de noviembre, las 13 UGEL van a difundir las guías para la buena convivencia en las familias. Del 11 de noviembre al 29 de noviembre, las II.EE. tienen que realizar escuelas de padres de familia con los aliados estratégicos del CEM y la PNP para prevenir la violencia en el hogar, reportar casos de violencia y sensibilizar para dejar de naturalizar la violencia.

Del 18 al 22 de noviembre, en las II.EE. tienen que tener sus murales con el lema “Exprésate y dile no a la violencia” que tiene que promover la comunidad educativa, y el 22 de noviembre se activa la campaña “Exprésate, viste de morado y dile no a la violencia”, para realizar un alto a la violencia. Que será transmitida por redes sociales y tenga impacto. “Finalmente, el 28 se hará el tercer ciclo webinar con la participación del CEM y la PNP para fomentar el protocolo 6 en las II.EE e interioricen que sí pueden denunciar los casos de violencia”, puntualizó.

