La informalidad en el transporte interprovincial continúa siendo un problema en Junín. El director regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), Jesús Erasmo Alonso García, informó que 220 empresas fueron dadas de baja por no renovar sus autorizaciones o incumplir los requisitos exigidos por ley. Pese a estas medidas, algunas unidades continúan prestando servicios sin contar con una habilitación vigente.

El funcionario explicó que varias empresas permanecían registradas pese a haber dejado de operar formalmente, lo que generaba cifras que no correspondían a la realidad del sector.

“Hay alrededor de 500 empresas actualmente en la región; pero solo 300 aproximadamente funcionan, entonces a las demás las estamos dando de baja porque no se formalizan, no tienen todos los requisitos de ley y siguen prestando servicios”, manifestó.

Alonso precisó que las empresas retiradas operaban en diferentes rutas de la región, entre ellas los tramos de Huancayo, Jauja y La Oroya. Según indicó, al no renovar sus autorizaciones, dejan de tener respaldo legal para prestar el servicio; sin embargo, algunas unidades siguen circulando, por lo que la DRTC también prevé retirarlas del registro correspondiente.

Una de las prácticas que busca combatir la entidad es el uso de vehículos autorizados para transporte interprovincial que terminan operando como colectivos. Esta modalidad, según el director, desvirtúa el servicio para el que fueron habilitados y favorece la presencia de operadores que no cumplen las condiciones establecidas.

“En el caso de que nosotros autorizamos vehículos interprovinciales, muchas veces terminan ofreciendo el servicio de colectivos”, sostuvo.

Respecto a la magnitud del problema, Alonso estimó que la informalidad alcanza el 40 % en la región y reconoció que continúa creciendo pese a los operativos. Explicó que algunos operadores constituyen pequeñas empresas con apenas dos o tres vehículos, pero no completan los requisitos necesarios para mantenerse dentro de la formalidad.

“Hay empresas que se vienen formando con pocos vehículos. Entonces eso crece. A ellos no les gusta estar dentro de la formalidad porque uno de los requisitos es formar una empresa y los vehículos tienen que estar al nombre de esa empresa”, declaró. Añadió que algunos propietarios se resisten a cumplir con este requisito, lo que dificulta su formalización.

A esta problemática se suma la saturación del transporte en Huancayo. El director afirmó que ya no es posible otorgar más permisos debido a la cantidad de empresas que operan en la ciudad.

“Podemos evaluar en dar permisos a empresas con rutas en la Selva Central, Jauja o quizá Concepción, pero Huancayo no porque ya está totalmente saturado”, afirmó. No obstante, sostuvo que la entidad no puede impedir que nuevos operadores busquen formalizarse, pues el Estado promueve la inversión privada mediante la constitución de empresas que cumplan con las disposiciones vigentes.

“¿Cómo podemos quitar nosotros la inversión privada? ¿Y la inversión privada cómo se da? Con una formalización. Mientras no haya formalización, va a crecer. ¿Pero crece cómo? Distorsionadamente, como informales”, señaló Alonso al explicar que el crecimiento del sector sin el cumplimiento de las reglas termina favoreciendo la aparición de servicios al margen de la normativa.

Alonso indicó que durante la semana también se daría de baja a unidades que siguen prestando servicios pese a que ya no pertenecen a las empresas bajo las cuales fueron autorizadas.

El propio director reconoció que el problema continúa creciendo, por lo que el desafío será evitar que las empresas y unidades que incumplen los requisitos sigan operando al margen de la ley y comprometan el orden y la seguridad del transporte regional.