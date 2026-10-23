El conteo de actas para gobernador y vicegobernador regional de Junín llegó al 100%, pero los resultados también dejaron una cifra que llama la atención: cerca de 288 mil electores no acudieron a las urnas. Según los datos reportados por la ONPE, de 1 millón 70 mil 525 ciudadanos habilitados para votar, el 73.032% asistió a los comicios, mientras que el 26.940% estuvo ausente. Ninguna de las nueve provincias alcanzó la participación total de su electorado y Satipo, Chanchamayo y Junín registraron los mayores niveles de ausentismo.

Para el analista político Robert Villalva, esta situación podría evidenciar la falta de compromiso ciudadano, pero también la escasa actividad de las organizaciones políticas durante la campaña.

“Esto puede explicar el compromiso político de parte de los electores, pero sobre todo de la poca o débil activación política de los partidos en contienda electoral”, sostuvo. A su juicio, la cifra refleja una relación debilitada entre la población y las agrupaciones que buscan llegar al poder.

Villalva advirtió que la ausencia de una parte importante del electorado puede afectar la legitimidad política de las autoridades elegidas. “Llegan a gobernar sin legitimidad política. Pueden tener legalidad, pero no legitimidad política”, manifestó. Así, señaló que ganar una elección conforme a las reglas no necesariamente significa contar con un respaldo amplio de la ciudadanía.

Sin mayoría. En la primera vuelta, Fernando Orihuela, de Podemos Perú, obtuvo el 29.002% de los votos, seguido por Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso, con el 27.079%. Ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 6 de diciembre; sin embargo, el analista Robert Villalva advirtió que los dos candidatos no representan a la mayoría del electorado.

“Tenemos prácticamente casi el sesenta por ciento de electores que no han votado por la lista que actualmente está en segunda vuelta”, sostuvo, al considerar también a quienes optaron en votar por candidaturas de otros partidos políticos, votaron en blanco o emitieron votos nulos. A este escenario se suman los más de 288 mil ciudadanos que no acudieron a las urnas en la región.