El 85.7 % de las muestras de agua analizadas en 15 ríos y lagunas de la cuenca hidrográfica del Mantaro presenta concentraciones de arsénico superiores al valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según una investigación desarrollada durante diez años por especialistas de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).

Los resultados corresponden al monitoreo realizado por el grupo multidisciplinario Environmental Science & Health Research (ESHR), liderado por la investigadora María Custodio Villanueva, quien presentó los hallazgos durante el I Congreso Nacional de Investigadores RENACYT de la Red de Investigación en Ciencia y Tecnología para los Andes (RICTA) 2026.

De acuerdo con el estudio, las concentraciones de arsénico superan el valor de referencia de 10 microgramos por litro establecido por la OMS. En algunos puntos de los ríos Chía, en Huancayo, y Cunas, en Chupaca, los registros llegan a duplicar dicho nivel.

Detectan metales pesados en siete ríos

La investigación también identificó que siete de los quince ríos evaluados presentan concentraciones de plomo, hierro y cobre que superan simultáneamente los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el Perú.

Custodio Villanueva advirtió que algunos de estos cuerpos de agua son utilizados como fuentes de abastecimiento para consumo humano. Asimismo, indicó que los monitoreos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) también han identificado niveles elevados de contaminación.

En el análisis de sedimentos, los investigadores encontraron concentraciones de arsénico y cadmio superiores al doble de los valores de referencia de la Corteza Continental Superior.

Por otro lado, en las lagunas evaluadas se registraron concentraciones elevadas de zinc, vanadio y níquel, además de arsénico y plomo por encima de los valores de referencia de la OMS.

Encuentran residuos de medicamentos en los ríos

Mediante una investigación conjunta con la Universidad de York, del Reino Unido, el equipo de la UNCP elaboró el primer registro regional de contaminantes farmacéuticos y sustancias de consumo cotidiano en los ríos de Junín.

Entre los compuestos identificados figuran residuos de paracetamol, metformina, cafeína y nicotina, sustancias que actualmente no cuentan con regulación específica dentro de los estándares ambientales peruanos.

Según los especialistas, entre las principales fuentes de contaminación se encuentran las descargas de aguas residuales urbanas sin tratamiento, las actividades mineras y agropecuarias, así como los contaminantes emergentes.

Desarrollan tecnología para recuperar la calidad del agua

Como parte de las alternativas de solución, los investigadores de ESHR desarrollaron un sistema de biorremediación que utiliza microorganismos nativos de las cuencas altoandinas para contribuir a la recuperación de los cuerpos de agua.

En coordinación con especialistas de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP, diseñaron y patentaron un biorreactor alimentado con energía solar, capaz de producir biomasa microbiana a gran escala. Esta tecnología ya fue entregada a comunidades altoandinas.

Finalmente, Custodio Villanueva planteó la necesidad de actualizar los Estándares de Calidad Ambiental, fortalecer la infraestructura de saneamiento y promover la participación de las comunidades en las acciones de recuperación de los recursos hídricos.