En los almacenes de avanzada existe abrigo para unas 8,494 personas afectadas por las heladas en la sierra y el friaje en la Selva Central informó el subgerente de Defensa Civil, José Vásquez. Sin embargo, hasta el momento, los 9 alcaldes provinciales y 123 distritales no presentan el padrón de afectados por el intenso frío.

“Con el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, ni siquiera me pude entrevistar, pedí varias audiencias y nunca tuve respuesta, siempre me derivan con el gerente municipal o el gerente de Seguridad Ciudadana, además ya cambiaron a 4 encargados de Defensa Civil”, explicó José Vásquez indicando que con tantos cambios no se puede avanzar.

Cumplirán

El gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Luis Melgar mencionó que desde el lunes, la oficina de Defensa Civil, a través de la gestión de riesgos y desastres llevarán frazadas, víveres y ropa para el friaje.

“A partir del lunes van a visitar zonas afectadas y llevar ayuda humanitaria”, acotó. Sobre la cantidad, acotó que no tenía la cifra exacta, pero recién la oficina de riesgos y desastres realizará su apreciación en el lugar y algunos sitios focalizados.

El alcalde de Chambará, Ciro Quispe uno de los distritos afectados por la helada, dijo que en Santa Rosa de Huallancayo y Santa Rosa de Tistes, son muy vulnerables a la helada. En las mañanas el frío desciende a 2 y 4 grados bajo cero. Tal es así que los riachuelos se congelan al igual que el agua a la intemperie. Además los pobladores de viviendas más pobres requieren más frazadas para abrigarse. En ambos anexos habrá más de 400 pobladores.

La autoridad edil, comentó que requiere apoyo con abrigos y frazadas para los más vulnerables, pero todavía no los empadronó. En los anexos, el único sustento es la pequeña agricultura con la siembra de quinua y papa pero la producción solo es cuando llueve. Además tienen poca ganadería, con la crianza de ovejas y ovinos.

La autoridad edil, comentó además que las comunidades cuentan con postas, pero que están declaradas en emergencia, donde atenderse es un riesgo para los pobladores y los trabajadores de salud.

LOS INSTRUYEN

Hace dos semanas varios alcalde recibieron una capacitación para puedan presentar los padrones Edan y el registro Sinpac, esta información es necesaria para otorgar los bienes de ayuda humanitaria que las poblaciones afectadas necesitan.

José Vásquez explicó que ya realizó un monitoreo en Junín, Carhuamayo y Yauli, donde constató que más demoran en el empadronamiento.

Hasta el momento, el Gobierno Regional de Junín, sostuvo reuniones con Junín y Yauli La Oroya. También convocaron a Huancayo, Chupaca, Jauja y Concepción.

Recordó además que los alcaldes provinciales también cuentan con ayuda humanitaria, que deben hacer llegar a su población, según la focalización de zonas vulnerables.

Recordó que el Gore Junín, ya está en el tercer nivel de la emergencia, cuando ya está superada la atención en el nivel distrital y provincial.

La jefa del Samu, Greysi Musurrieta Velásquez invocó a llamar al Samu cuando existan emergencias de personas afectadas por su salud. Acotó que en esta época atienden muchos casos de adultos mayores que terminan con una dificultad respiratoria, muchos de los cuales son trasladados al hospital Carrión.

Como Samu realizan capacitación a médicos y enfermeras para que puedan brindar una adecuada atención a las personas.

“Una gripe o tos, no la pasemos por alto cuando se trata de un niño o un adulto mayor, nos pueden llamar para atenderlos o sino llevarlos hasta el centro de salud”, concluyó.

El Servicio Nacional de Meterología e Hidrología, prevé valores por debajo de 3°C en localidades sobre los 3200 m s. n. m. de la sierra central, y valores cercanos a -15°C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra sur.

Durante la vigencia del aviso se espera incremento de viento con ráfagas próximas a 40 km/h en horas de la tarde. Además, se presentará cielo despejado e incremento de la temperatura diurna.