Junín habría quedado fuera del programa de mantenimiento de locales educativos frente a las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. El Ministerio de Educación destinó más de S/460 millones para intervenir 12 mil 54 colegios de ocho regiones: Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Provincias, La Libertad, Ica, Loreto y Lima Metropolitana.

Aunque Junín también figura entre los departamentos comprendidos en declaratorias de emergencia por peligro inminente ante precipitaciones intensas, no fue incluido en la relación de beneficiarios aprobada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

Resoluciones.

La exclusión se establece en la Resolución Ministerial N.° 670-2026-MINEDU, que aprobó los criterios de focalización del programa, y en la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 000203-2026-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, del 6 de noviembre, que oficializó la lista de instituciones educativas beneficiarias. Según los criterios del Minedu, se consideró el porcentaje de locales escolares ubicados en distritos declarados en emergencia y expuestos a escenarios de riesgo alto o muy alto de inundaciones.

Para ingresar a la priorización, las regiones debían alcanzar al menos el 14% de acuerdo con esta evaluación. Junín no aparece entre las ocho seleccionadas.

Daños. Los colegios de la región ya vienen sufriendo las inclemencias del clima. La tarde del último sábado, fuertes vientos desprendieron por completo los techos de dos aulas de la institución educativa N.° 30033 San José, en el distrito de Sapallanga. Los materiales y mobiliario fueron trasladados a otros ambientes para resguardarlos.

Otro caso se registró en la institución educativa N.° 31543 Túpac Amaru, en Chilca, donde las lluvias intensas y la granizada del martes 27 de octubre provocaron la inundación de varias aulas prefabricadas. Según el subdirector, Isaías Huamaní, el agua ingresó debido a deficiencias en las canaletas y el sistema de drenaje de estos ambientes.

En ambos casos, los mismos estudiantes colaboraron en la evacuación de las lluvias y de los mobiliarios.