La violencia escolar continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo de Junín. Los reportes de casos de bullying, las denuncias de agresiones entre estudiantes y la falta de profesionales de psicología en cientos de instituciones educativas evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención.

Esta problemática fue expuesta ante el Consejo Regional por la directora regional de Educación, Silvia Astete Morales, quien reconoció las limitaciones presupuestales para atender las necesidades de la población escolar.

Reportes

Según los datos presentados por la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) a partir de la plataforma SíseVe, la provincia de Huancayo registra la mayor cantidad de reportes, con 129 casos; seguida de Chanchamayo, con 32; Satipo con 18; y Yauli, con 14.

“Estas cifras corresponden a reportes registrados y no necesariamente a casos de bullying confirmados, pero reflejan la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, vigilancia y atención dentro de las comunidades educativas”, indicó Astete Morales.

Durante su exposición, la titular de la DREJ también dio a conocer que son 11 colegios con mayor número de reportes de violencia escolar. La institución educativa Santa Isabel de Huancayo encabeza la relación con 35 reportes.

Los datos revelan la necesidad de reforzar el seguimiento de las denuncias en las instituciones identificadas, sin perder de vista que los registros requieren evaluación individual para determinar el tipo de violencia y las medidas de protección correspondientes.

La preocupación por la violencia entre escolares se intensificó tras la muerte de Milán Taipe, adolescente de 13 años que falleció el 21 de agosto de 2026 luego de ser apuñalado en Huancayo. Su familia denunció que el menor habría sufrido situaciones de hostigamiento y amenazas antes del ataque.

El caso generó indignación y reavivó el debate sobre la capacidad de las instituciones educativas para detectar señales de acoso, atender las denuncias y proteger a los estudiantes.

A este caso se suman otras denuncias difundidas en Huancayo. Entre ellas figura la agresión denunciada contra un escolar del colegio Mariscal Castilla, quien habría sido atado y amordazado por compañeros. Asimismo, padres de familia del colegio Santa Isabel denunciaron presuntos cobros de dinero y situaciones de intimidación en el entorno escolar. Estos hechos requieren investigación y una respuesta oportuna de las autoridades.

Una gran limitante

Otro de los puntos críticos expuestos ante el Consejo Regional fue la falta de profesionales de psicología. Según la información presentada, existen 36 profesionales desplegados como parte de la intervención pedagógica: uno en la DREJ, 13 distribuidos en las UGEL, 14 itinerantes y nueve destinados al soporte psicológico.

La brecha resulta especialmente preocupante en las instituciones educativas de Jornada Escolar Regular. De los 577 colegios que funcionan bajo esta modalidad, 476 no cuentan con una plaza de psicólogo. En contraste, las 101 instituciones de Jornada Escolar Completa disponen de una plaza para este profesional por colegio, según los datos expuestos.

Frente a este panorama, Astete Morales informó que la DREJ ha enviado documentos al Ministerio de Educación para solicitar la incorporación de más psicólogos durante el próximo año. La atención del requerimiento dependerá de las gestiones correspondientes y de la disponibilidad presupuestal.

Respecto a la atención de los casos de violencia, la funcionaria señaló que las UGEL deben aplicar los protocolos establecidos para proteger a los estudiantes y coordinar su derivación a servicios de salud u otras instancias especializadas cuando corresponda, conforme a la normativa vigente.

Como parte de las acciones preventivas, la DREJ anunció una marcha por el buen trato para el próximo 6 de noviembre, en el marco de la estrategia “Junín, región que promueve el buen trato”.

El segundo lugar

En Chanchamayo, la directora de la UGEL, Yaniré María Zegarra Martínez, informó que vienen implementando buzones de denuncia y brigadas de buen trato en las instituciones educativas para prevenir y atender casos de violencia escolar, en una provincia que ya es la segunda con mayor cantidad de reportes de la región Junín, con 32 casos según SíseVe.

“Desde 2023 desarrollamos campañas de sensibilización y proyectos como “Tu voz tiene poder”, con el objetivo de incentivar a estudiantes víctimas o testigos de agresiones a denunciar y evitar que estos hechos queden sin atención”, explicó la funcionaria.

Detalló que el equipo de convivencia escolar interviene según el tipo de violencia.

“Los casos entre estudiantes se registran y atienden mediante los protocolos correspondientes, mientras que las agresiones de adultos contra menores requieren la intervención de las autoridades competentes. Se brinda acompañamiento psicológico a los afectados”, añadió.

Sobre el colegio Joaquín Capelo, que registra 21 reportes, Zegarra indicó que el incremento de las cifras estaría relacionado con denuncias presentadas por un grupo de estudiantes contra un docente. La directora aseguró que cada reporte recibido tiene prioridad y que las intervenciones buscan garantizar entornos educativos seguros. El principal desafío será convertir las campañas y anuncios en medidas sostenidas